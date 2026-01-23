Miguel Borja tiene nuevo (y exótico) club tras el "no" a Boca y el papelón de Cruz Azul

Luego de que se cayera su pase a Cruz Azul, Borja fue oficialmente presentado en su nuevo equipo, el cual tiene un vínculo con Diego Armando Maradona.

Miguel Ángel Borja fue protagonista de una de las grandes novelas del mercado de pases. Tras su salida de River, donde tuvo un mal 2025, coqueteó con la posibilidad de pasar directamente a Boca. Sin embargo, este "traspaso morbo" quedó descartado cuando apareció en escena Cruz Azul, el cual parecía tener cerrado su fichaje y faltaban apenas detalles para oficializarlo.

Pero ese pequeño gran detalle era la liberación del cupo de extranjeros, lo que no les permitía poder incorporar al delantero de 32 años. Es que nunca terminaron de concretar la salida del polaco Mateusz Bogusz al Houston Dynamo, y con la Liga MX ya comenzada, el colombiano acabó optando por no ir al cuadro mexicano e ir a otro lejano y exótico destino.

Miguel Ángel Borja es nuevo jugador de Al-Wasl Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlWaslSC/status/2014781238545154492?s=20&partner=&hide_thread=false



Se trata del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, equipo que marcha 4° en su liga nacional y que anunció esta tarde la llegada del Colibrí. El goleador ya posó con la camiseta amarilla de su nuevo club, el 13° de su carrera y el primero en el fútbol de Medio Oriente. Esta nueva etapa significará un gran salto económico respecto de lo que le venían pagando y pueden pagarle en otras ligas, pero deportivamente podría sepultar definitivamente sus chances de jugar el Mundial 2026 con la Selección de Colombia.

Los Leopardos emiratíes, hoy dirigidos por el sueco Mesut Meral, supieron tener nada menos que a Diego Armando Maradona como DT entre 2011 y 2012. Además, pasaron por el banco otros reconocidos entrenadores argentinos como Rodolfo Arruabarrena, Gabriel Calderón, Héctor Cúper, Juan Antonio Pizzi y Gustavo Quinteros.

El mensaje de Borja tras su pase caído a Cruz Azul Historia Borja Cruz Azul La historia que subió Borja a su cuenta de Instagram. Previo a anunciarse su fichaje en el Al-Wasl, Borja dejó un sentido mensaje en sus redes sociales expidiéndose sobre todo lo que pasó con su pase fallido al fútbol mexicano: "Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", comienza el texto que compartió en las historias de su cuenta de Instagram.