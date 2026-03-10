River echó a "La Roca"... y en Mendoza los hinchas recordaron la tremenda piña que se hizo viral

La salida de Diego Moreno, conocido como “La Roca” , del equipo de seguridad del plantel de River generó repercusiones en todo el fútbol argentino. Pero en Mendoza la noticia tuvo un condimento especial: en redes sociales muchos hinchas recordaron el episodio viral que protagonizó frente a Independiente Rivadavia .

El histórico custodio del plantel millonario fue apartado de su cargo como parte de una reestructuración en el área de seguridad del club. La decisión fue tomada por la dirigencia y tendrá efecto inmediato, por lo que ya no estará junto al equipo en los próximos partidos.

Moreno llevaba más de una década trabajando junto al plantel profesional de River, desde su llegada en 2014 durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo. Con el paso de los años se volvió una figura reconocible alrededor del banco de suplentes y en los ingresos a los vestuarios.

Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en las redes sociales por un momento que quedó marcado en la memoria reciente del fútbol argentino.

Tras conocerse su salida de River, muchos hinchas recordaron el escándalo ocurrido en Mendoza durante un partido entre River e Independiente Rivadavia.

En medio de un fuerte tumulto cerca de los bancos de suplentes, Moreno quedó envuelto en la pelea y recibió una trompada de un integrante del cuerpo técnico del equipo mendocino. La escena quedó registrada por las cámaras de televisión y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.

El golpe llegó en medio de una gresca generalizada entre jugadores, auxiliares y miembros de ambos bancos, un episodio que luego derivó en sanciones disciplinarias para varios de los involucrados.

Aquel incidente convirtió a “La Roca” en tendencia durante varios días y dejó una de las imágenes más comentadas del fútbol argentino en los últimos años.

Un cambio en la estructura de River

Más allá del recuerdo viral que reapareció en redes, la salida de Moreno responde a una reorganización interna dentro del club.

River decidió renovar el personal encargado de custodiar al plantel profesional y, junto a “La Roca”, también dejaron su puesto otros integrantes del equipo de seguridad que acompañaban al plantel desde hace tiempo.

Así, se cierra una etapa de más de diez años en la estructura del club para uno de los personajes más reconocibles en el día a día del equipo millonario.

Mientras tanto, en las redes sociales el nombre de “La Roca” volvió a circular… acompañado por el video de aquella piña que quedó grabada en Mendoza.