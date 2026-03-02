Color y pasión en Mendoza: la previa de Independiente Rivadavia vs River Plate

La previa en Mendoza se vivió con clima de fiesta desde temprano. Mientras el plantel de River Plate dejó el hotel céntrico rodeado de un fuerte operativo y algunos simpatizantes que se acercaron para ver de cerca a sus figuras, en la ciudad la escena tenía otro protagonista.

A varias cuadras de allí, la avenida Arístides Villanueva se tiñó de azul. Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon bares y veredas con camisetas, banderas y bombos, calentando la previa del cruce ante Vélez Sarsfield. Entre cánticos y humo azul, la Lepra empezó a jugar su partido mucho antes de pisar el Malvinas, en una tarde donde la ilusión y el color fueron los grandes protagonistas.