Color y pasión en Mendoza: la previa de Independiente Rivadavia vs River Plate

River salió del hotel céntrico, mientras los hinchas de Independiente Rivadavia llenaron el centro de azul y festejo antes del partido.

MDZ Deportes

Los hinchas azules ya esperan el duelo con River.&nbsp;

Los hinchas azules ya esperan el duelo con River. 

Marcos Garcia / MDZ

La previa en Mendoza se vivió con clima de fiesta desde temprano. Mientras el plantel de River Plate dejó el hotel céntrico rodeado de un fuerte operativo y algunos simpatizantes que se acercaron para ver de cerca a sus figuras, en la ciudad la escena tenía otro protagonista.

El color del pueblo Leproso en el Malvinas

Previa Independiente River
Previa de Independiente Rivadavia vs River



River salió rumbo al Malvinas Argentinas

previa CSIR river 3
Previa Indepte vs River
La gente despidi&oacute; a River en el hotel.&nbsp;

previa CSIR river 2
La salida de River fue a las 19.35.&nbsp;

previa CSIR river 4
River lleg&oacute; al Malvinas 19.50

WhatsApp Image 2026-03-02 at 7.35.59 PM
Buen n&uacute;meros de hinchas en la salida del equipo de Escudero&nbsp;&nbsp;

Los hinchas Leprosos se adueñan de la previa

A varias cuadras de allí, la avenida Arístides Villanueva se tiñó de azul. Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon bares y veredas con camisetas, banderas y bombos, calentando la previa del cruce ante Vélez Sarsfield. Entre cánticos y humo azul, la Lepra empezó a jugar su partido mucho antes de pisar el Malvinas, en una tarde donde la ilusión y el color fueron los grandes protagonistas.

Hinchas Indepenmdiente
Los azules prometen copar la Popular Sur

Los azules prometen copar la Popular Sur


Producción y videos Mauro Velazco (Mdz Radio)

