Bombazo total: "Boca tiene cerrada la vuelta de Sebastián Villa en un 90%"

Boca quiere repatriar a Sebastián Villa y aseguran que lo incorporarán cuando logren liberar un cupo, por el cual ya están negociando.

Boca Juniors, a días de que cierre la ventana especial para incorporar, no se baja aún del mercado de pases. En su afán de contratar a un lateral derecho, y tras fracasar las negociaciones por Marino Hinestroza, Kevin Serna y Edwin Cetré, el principal apuntado ahora es Sebastián Villa, por quien surgieron rumores días atrás.

El Xeneize no contaba con el cupo disponible para sumar un nuevo futbolista. Sin embargo, se encontraba negociando con Huracán para cederle a Lucas Blondel, lo que liberaría la plaza. En caso de conseguirlo, la vuelta del delantero colombiano estaría "un 90% aborchado, según informó Pablo Ladaga, periodista muy cercano a Juan Román Riquelme.

"Si BLONDEL va a Huracán, BOCA tiene abrochado a SEBASTIÁN VILLA en un 90%"



@pabloladaga

— futbolcontinental (@futbcontinental) March 2, 2026 "Si Blondel va a Huracán, Boca, en un 90% tiene abrochado a Sebastián Villa", aseguró el mencionado cronista este lunes por la noche por Radio Continental. Aún así, hizo una pertinente aclaración: "En el mundo de los pases todo cambia en un segundo", advirtió.

Sin embargo, en Mendoza cuentan con otra versión de los hechos. Según pudo averiguar MDZ, desde la dirigencia de Independiente Rivadavia desmienten que el Xeneize esté cerca de quedarse con la figura del campeón de la Copa Argentina, lo que le agrega un manto de incertidumbre al tema.

Lucas Blondel es nuevo refuerzo de Huracán.

*El Globo presta al juvenil Natanael Samaniego a Paraguay y logra un cupo para que el lateral de Boca llegue a préstamo hasta diciembre y con opción de compra. #TratoHecho

— César Luis Merlo (@CLMerlo) March 3, 2026 Al margen de las chances reales que tengan en Brandsen 805 de sumar o no al colombiano, en las últimas horas habría dado un pase más importante. Según informó el periodista César Merlo en X, se llegó a un acuerdo con Huracán para cederle a Blondel, lo que libera el cupo para incorporar y le permite a Boca avanzar con mayor libertad por Villa.