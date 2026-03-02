Preocupación en Boca por la molestia de un jugador clave a horas de visitar a Lanús

Un futbolista de Boca clave en el once de Claudio Úbeda terminó con una molestia y es duda para visitar al Granate en la Fortaleza.

El estreno de Adam Bareiro en la Bombonera estuvo a nada de convertirse en una noche perfecta. El delantero paraguayo había marcado lo que era un verdadero golazo para el 2-1 parcial de Boca ante Gimnasia de Mendoza, pero la jugada quedó invalidada por un pie adelantado de Janson y la posterior intervención del VAR, que apagó el festejo y dejó el grito atragantado en el Templo.

Como si eso fuera poco, el atacante no logró completar el encuentro. A pocos minutos del final, pidió el cambio por una molestia muscular y abandonó el campo rengueando, una imagen que sembró preocupación de cara al compromiso de este miércoles frente a Lanús en la Fortaleza.

Adam Bareiro es duda para el choque ante Lanús En la práctica del domingo por la mañana en Boca Predio, tras el tercer empate consecutivo como local, Adam Bareiro realizó tareas regenerativas junto a los futbolistas que fueron titulares. Sin embargo, lo hizo con dolor, un detalle que mantiene en vilo al cuerpo técnico.

Adam Bareiro Boca 16x9 Adam Bareiro, en duda para la visita de Boca a Lanús. @BocaJrsOficial Las próximas horas serán determinantes. Tanto en el entrenamiento del lunes como en el del martes, el cuerpo médico y Claudio Úbeda seguirán de cerca la evolución del delantero de 29 años para definir si podrá estar desde el arranque ante el reciente campeón de la Recopa Sudamericana.