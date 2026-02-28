El tajante reclamo de Claudio Úbeda por el gol anulado a Boca que hubiera sido el 2-1: "No fue offside"

Claudio Úbeda fue directo al hueso al analizar la jugada que cambió el partido, cuestionó la decisión arbitral y la manera en que se resolvió desde el VAR.

Claudio Úbeda fue directo al hueso al analizar la jugada que cambió el partido. Tras el gol anulado a Adam Bareiro, el DT de Boca Juniors cuestionó la decisión arbitral y la manera en que se resolvió desde el VAR.

Úbeda cuestionó al VAR y pidió explicaciones por el 2-1 invalidado “Creo que la jugada esa no tiene comentarios, no fue offside. La acabo de ver minuciosamente y no parece haber offside porque está una pierna atrás de un defensor habilitando y, para nuestra forma de ver, no era offside. Lo raro es que el árbitro no fue a ver el VAR, sino que le hizo caso a lo que le habían informado y cobró directamente. La verdad que me llamó un poco la atención”, sostuvo.

Boca había pasado al frente en La Bombonera con un cabezazo de Bareiro para el 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La acción se inició tras un despeje de Di Lollo y un error en el cálculo de un volante rival. Lucas Janson fue a disputar esa pelota, luego llegó el desborde de Blanco y el centro preciso que terminó en el frentazo goleador del paraguayo.

Sin embargo, desde la cabina del VAR en Ezeiza convocaron al árbitro Pablo Dóvalo para revisar la acción. El encargado del análisis fue Nicolás Lamolina, quien determinó posición adelantada en el inicio de la jugada.

La infracción señalada fue de Janson en el arranque de la acción ofensiva. Aunque el cabezazo de Bareiro fue válido en sí mismo, la supuesta falta previa invalidó todo el desarrollo posterior.