Claudio Úbeda, tras los silbidos de la gente de Boca en el 1-1 con el Lobo mendocino: "Angustia y dolor"

Úbeda expresó bronca por el tercer empate consecutivo en la cancha de Boca, admitió que el momento lo golpea y aseguró que están en deuda con los hinchas.

Claudio Úbeda y su equipo volvieron a retirarse silbados por los hinchas de Boca.

Un nuevo empate de Boca Juniors volvió a dejar a Claudio Úbeda contra las cuerdas. Tras el 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el entrenador no ocultó su malestar por el resultado y marcó su postura frente a los silbidos -otra vez- con los que los hinchas despidieron al equipo y también a él.

“Me voy con bronca. Cuando uno no gana de local y por cómo se dio el partido, me duele. Es un punto que deja la sensación de que no nos sirve”, expresó el DT, que fue silbado incluso en la previa y volvió a escuchar reproches al final del encuentro.

Claudio Úbeda se refirió a los silbidos y dijo que el punto no le sirve a Boca El entrenador también reconoció el momento delicado que atraviesa el equipo y se refirió a la sensación que le produce irse chiflado de la cancha. “Me angustian y me generan dolor. Es lógico que el hincha de Boca exija. Somos los primeros que sabemos que tenemos que ganar este tipo de partidos, estamos obligados”, asumió.

Sin embargo, en lo futbolístico, defendió la producción del complemento: "Contamos ocho o diez situaciones de gol en el segundo tiempo. Tenemos que mejorar la eficacia. En el primer tiempo no tuvimos la verticalidad que buscamos. Lo positivo es que no nos generan situaciones de peligro".