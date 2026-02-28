Boca igualó 1-1 con Gimnasia de Mendoza y acumula 4 fechas sin ganar en el Torneo Apertura
Gimnasia se puso 1-0 con un cabezazo de Luciano Paredes, pero Boca lo empató vía Merentiel. El Xeneize completó su tercer empate seguido en la Bombonera.
Boca empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Bombonera , por la octava fecha del Torneo Apertura.
El primer gol del encuentro lo marcó Luciano Paredes, de cabeza, tras un tiro de esquina ejecutado por Facundo Lencioni.
El gol de Gimnasia ante Boca en la Bombonera
Sobre los 41 minutos del primer tiempo, luego de una jugada de Blanco por la izquierda, el balón le quedó a Merentiel, quien definió de zurda y puso el 1-1.
Merentiel puso el 1-1 de Boca ante Gimnasia de Mendoza
Luego, el VAR anuló un tanto de cabeza de Adam Bareiro para Boca por un offside de Lucas Janson, aunque el juez Dóvalo confundió a todos en su comunicación por altavoz y mencionó a Merentiel, quien no participó de la jugada.
