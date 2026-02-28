La importante decisión que tomó Edinson Cavani respecto de su futuro como jugador de Boca

Luego de los rumores de retiro, Edinson Cavani volvió a quedar afuera de la convocatoria del partido frente a Gimnasia porque todavía acusa dolores lumbares.

Hay un tema que preocupa en Boca tanto o más que la falta de juego del equipo de Claudio Úbeda. Y es ni más ni menos que el estado de salud de Edinson Cavani. Después de un 2025 marcado por la lesión en la espalda y un comienzo de 2026 que tampoco le dio respiro, el uruguayo volverá a intentar ponerse a punto con un nuevo tratamiento.

El Matador fue titular en el empate 0-0 ante Racing Club, pero se retiró en medio de silbidos y con molestias persistentes. A tal punto que no viajó a Salta para el cruce de Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y tampoco integró la lista ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Así llegó Cavani a la Bombonera para estar junto al plantel de Boca Cavani llegando a La Bombonera Cavani llegando a La Bombonera Olé Tras una nueva consulta con un especialista, el diagnóstico determinó que la lesión no le impide jugar de manera definitiva, aunque sí requiere manejo del dolor. Por eso, Cavani se someterá a un tratamiento de bloqueo en la zona afectada, buscando aliviar las molestias y poder volver a competir. No hay plazos confirmados sobre cuánto demorará ni cuándo podría reaparecer.

El contexto no ayuda. Primero llegaron los silbidos en la Bombonera y luego los rumores sobre un posible retiro anticipado, pese a que su contrato con Boca se extiende hasta diciembre. Puertas adentro intentaron desactivar esa versión y sostienen que el delantero quiere seguir.