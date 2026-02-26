Revelan cómo le afectaron a Edinson Cavani los silbidos de la Bombonera

En el empate ante Racing, Edinson Cavani se retiró de la cancha bajo una reprobación masiva de los hinchas, algo que nunca había vivido con la camiseta de Boca.

Cuando parecía que el 2026 iba a ser de borrón y cuenta nueva, las cosas se complicaron aún más para Edinson Cavani en Boca. Y eso no solo aplica a lo futbolístico, donde las lesiones lo volvieron a marcar desde el inicio del año, sino también en lo que respecta a su relación con los hinchas xeneizes.

El delantero uruguayo de 39 años regresó a la titularidad en el apático 0-0 ante Racing y, por primera vez desde su histórica llegada, la Bombonera se unió y lo despidió de la cancha con una ensordecedora silbatina. No obstante, esa lapidaria reacción, que bajó desde los cuatro costados de la cancha, dejó secuelas, o más bien reacciones negativas que se dieron a conocer en las últimas horas.

La reacción de Edinson Cavani tras los silbidos de los hinchas en la Bombonera Según reveló Martín Costa, periodista que cubre el día a día de Boca en ESPN, al Matador "le dolieron mucho" los reproches que recibió tras ser reemplazado en el clásico. "Fue un quiebre en la relación, él lo tiene muy claro y sabe que tiene que mejorar", contó minuciosamente en el programa F12.

Cómo le afectaron a Edinson Cavani los silbidos de la Bombonera tras el clásico ante Racing. Cómo le afectaron a Edinson Cavani los silbidos de la Bombonera tras el clásico ante Racing. Video: ESPN En línea con eso, el comunicador explicó que Cavani no se siente cómodo con el rol que ocupa actualmente en el esquema de Claudio Úbeda. "Él empieza a entender que esto de jugar cada vez más lejos del área, retrocediendo, corriendo, no le sirve ni le ayuda", soltó, enfatizando en que el charrúa prefiere actuar más cerca del arco y sin tanta movilidad.