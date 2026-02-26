Atención, Alpine: advierten que Mercedes "está escondiendo tiempo" antes del inicio de la temporada

Las conclusiones que dejaron los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin abrieron distintas interpretaciones en la previa del campeonato 2026. En ese contexto, Alpine sigue de cerca las evaluaciones sobre Mercedes , especialmente por la posibilidad de que su rendimiento real no se haya visto por completo en pista.

El expiloto Ralf Schumacher sostuvo que la escudería alemana fue la que mostró el conjunto más sólido durante las pruebas. “Creo que están claramente por delante”, señaló en el podcast Backstage Boxengasse de Sky tras los test realizados en Sakhir.

Más allá de que Charles Leclerc marcó el mejor tiempo, el análisis apunta a que los registros no reflejan necesariamente el potencial total de cada equipo.

Schumacher planteó que Mercedes habría gestionado su desempeño durante los ensayos . “En mi opinión, Mercedes está escondiendo tiempo”, explicó, al referirse a una posible diferencia entre lo mostrado y lo disponible.

La hipótesis se basa en la utilización parcial de la unidad de potencia, una práctica que ya se observó en otros períodos del equipo dentro de la categoría.

Alpine este año utilizará motor Mercedes y hay gran expectativa.

En esa línea, recordó antecedentes de la etapa híbrida iniciada en 2014, cuando Mercedes administraba el uso de su motor según cada instancia del fin de semana.

Antecedentes y funcionamiento del equipo

El análisis también retoma declaraciones del exdirector técnico Paddy Lowe, quien explicó que en determinados contextos no era necesario utilizar toda la potencia disponible, incluso en clasificación.

“En la clasificación nunca aceleramos el motor para la Q1 o la Q2”, señaló Lowe en su momento, al describir cómo se distribuía el rendimiento.

Ese antecedente es tomado por Schumacher como referencia para interpretar lo visto en 2026, en combinación con el funcionamiento general del equipo.

Ralf Schumacher salió en defensa de su sobrino Foto: F1 Ralf Schumacher cree que Mercedes ocultó su rendimiento durante la pretemporada.

Qué esperar del inicio de temporada de la Fórmula 1

A pesar de su evaluación, Schumacher evitó proyectar un resultado definitivo para el campeonato. “Eso sería una completa tontería”, respondió al ser consultado por un posible pronóstico.

Según explicó, las primeras carreras permitirán tener una referencia más precisa sobre el orden real de los equipos en pista.

De esta manera, el foco queda puesto en cómo evolucionen las próximas presentaciones, con Mercedes bajo observación y Alpine expectante de cerca cada indicio en el comienzo de 2026.