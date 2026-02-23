Los 3 puntos débiles del A526 que Alpine debe mejorar antes del Gran Premio de Australia

Alpine completó los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin con conclusiones positivas, aunque no exentas de advertencias. La escudería de Enstone mostró un monoplaza competitivo en varios sectores, pero también detectó áreas críticas que podrían marcar la diferencia en las primeras carreras del calendario 2026.

El A526 evidenció una evolución respecto a su antecesor, especialmente en estabilidad y comportamiento general. La combinación de cambios aerodinámicos y la incorporación del motor Mercedes Benz le permitió al equipo posicionarse como una referencia dentro de los equipos del medio, con potencial incluso para acercarse a los de punta.

Sin embargo, puertas adentro saben que aún hay debilidades que requieren atención inmediata si Alpine pretende sostener su crecimiento. Según la cuenta de Alpine Club, los ingenieros ya definieron las prioridades de desarrollo para las primeras fechas.

El análisis técnico del A526 dejó en evidencia tres aspectos centrales a corregir. En primer lugar, la falta de agarre en curvas lentas, una limitación que afecta directamente el paso por sectores trabados y compromete el tiempo de vuelta en circuitos urbanos o de baja velocidad.

A esto se suma la falta de tracción en ese mismo tipo de curvas, un problema que impacta en la salida y acelera el desgaste de neumáticos, dificultando la consistencia en tandas largas. Ambos factores combinados generan pérdidas de rendimiento en fases clave de cada vuelta.

colapinto alpine baréin Alpine se ilusiona con un gran 2026 en la Fórmula 1 y no deja detalles librados al azar. Instagram @alpinef1team

El tercer punto identificado es un monoplaza sensible al viento, una característica que puede volver impredecible el comportamiento del auto ante ráfagas o cambios de dirección, afectando la confianza de los pilotos y la estabilidad en curvas rápidas y frenadas.

Fortalezas que sostienen el rendimiento del A526

Más allá de estas debilidades, Alpine también cuenta con aspectos sólidos que explican su buen rendimiento en Baréin. El A526 se muestra especialmente eficaz en curvas rápidas, donde logra un paso firme y competitivo frente a sus rivales directos.

Además, presenta una buena rotación y maniobrabilidad, una mejora significativa respecto al modelo anterior. Esta cualidad permite a los pilotos atacar mejor los vértices y mantener un ritmo constante en diferentes tipos de trazado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2025933863965364617&partner=&hide_thread=false | OJO: Los ingenieros de Alpine han detectado los puntos débiles del Alpine A526 en los que trabajarán a principios de temporada:



- Falta de agarre en curvas lentas

- Falta de tracción en las curvas lentas

- Un monoplaza sensible al viento#F1 [@les_alpinistes] pic.twitter.com/3hZOBWVN2W — Alpine Club (@alpineclub_esp) February 23, 2026

Otro punto positivo es la degradación controlada de los neumáticos, un factor clave en estrategia de carrera que podría jugar a favor del equipo en circuitos exigentes.

Evoluciones y expectativas para el inicio del campeonato

De cara al Gran Premio de Australia, Alpine no solo trabajará sobre estas debilidades, sino que también planea introducir mejoras estratégicas. Entre ellas, una versión más potente de la unidad de potencia Mercedes, que no fue utilizada al máximo durante la pretemporada.

El director técnico, David Sánchez, ya tiene definido un paquete de actualizaciones que podría implementarse desde la primera carrera o, como alternativa, en Japón. Estas evoluciones, sumadas a las fortalezas actuales del monoplaza, abren la puerta a que Alpine sorprenda en el arranque del campeonato.

El desafío inmediato es claro: transformar esas debilidades detectadas en Baréin en áreas de mejora rápida. Si logra equilibrar su rendimiento, el A526 podría convertirse en uno de los protagonistas inesperados de la temporada 2026 de la Fórmula 1.