Elogio inesperado para Alpine e impacto en sus rivales: "Están impresionados"

A poco de que terminen las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin , el análisis dentro del paddock comienza a tomar forma. En ese contexto, Lawrence Barretto, periodista de F1 TV, puso el foco en el crecimiento de Alpine y en el rendimiento mostrado por el equipo durante la semana.

El balance llega después de jornadas intensas en el Circuito Internacional de Baréin , donde la escudería francesa mostró consistencia en ritmo y fiabilidad. Con Franco Colapinto completando 120 vueltas en su último día en pista y el equipo preparando el turno final de Pierre Gasly, la sensación interna es positiva.

Barretto fue más allá y aseguró que el progreso de Alpine no pasó desapercibido para sus competidores directos en la zona media de la parrilla.

“Creo que Alpine se ha consolidado como uno de los equipos que podrían dominar la parte media de la parrilla al comienzo de la temporada”, afirmó el periodista en su análisis para F1 TV.

Según explicó, el proyecto 2026 no es improvisado. “Empezaron a desarrollar este coche hace aproximadamente un año y le han dedicado todos sus recursos. Cuentan con un motor Mercedes en la parte trasera del coche. Parece que tienen un conjunto bien elaborado y un plan de desarrollo para el comienzo del año”.

Las palabras de Barretto refuerzan la percepción de que Alpine dio un paso adelante respecto a temporadas anteriores, con una estructura más definida y una hoja de ruta clara en términos técnicos.

Impresiones y señales desde Baréin

El periodista también reveló la mirada interna de otros equipos del midfield: “Sus rivales del pelotón medio están discretamente impresionados”. Durante los ensayos en Baréin, Alpine se destacó como el mejor conjunto por fuera de los equipos considerados grandes en varias tandas, con Colapinto firmando uno de los registros más competitivos de la zona media y manteniendo diferencias más estrechas respecto a la punta que en temporadas pasadas.

resultados barein Mercedes volvió a dominar en los ensayos de Fórmula 1 en Baréin y Franco Colapinto tuvo un rendimiento destacado. X @F1

Con la última jornada aún por disputarse, el equipo buscará cerrar el programa de pruebas con Pierre Gasly al volante. Pero más allá de los tiempos finales, el mensaje parece ser claro: Alpine llega al inicio del campeonato 2026 con credenciales sólidas para convertirse en la referencia del pelotón medio.