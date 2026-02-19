La optimista sentencia de Franco Colapinto tras finalizar su primera pretemporada de la F1 como piloto titular

Franco Colapinto puso punto final a su pretemporada 2026 de Fórmula 1 en Baréin con una actuación consistente y un mensaje de confianza hacia el trabajo de Alpine . El argentino terminó sexto en el penúltimo día de ensayos y dejó sensaciones positivas tras completar una extensa jornada al volante del A526.

En el Circuito Internacional de Baréin , Colapinto acumuló 120 vueltas sin inconvenientes mecánicos y registró un mejor tiempo de 1m33s818 en los minutos finales, utilizando neumáticos C5. Ese rendimiento lo ubicó a apenas un segundo de la referencia del día y lo consolidó como el mejor piloto por fuera de las escuderías dominantes .

Al concluir su participación en pista, el argentino hizo un balance detallado del trabajo realizado tanto en Barcelona como en Baréin , y destacó la evolución del equipo en un contexto de aprendizaje constante con los nuevos monoplazas.

“Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy ajetreado en el coche. Las condiciones han sido muy calurosas durante todo el día y ha sido estupendo poder completar hoy dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas”, expresó Colapinto .

El piloto resaltó el valor del kilometraje acumulado en una etapa clave del año. La fiabilidad del A526 permitió avanzar con el programa previsto y obtener información relevante para el desarrollo del auto antes del inicio del campeonato.

Además, subrayó que la adaptación a los nuevos coches exige tiempo y precisión en el análisis de datos para optimizar cada área del rendimiento.

Desarrollo constante y aprendizajes del equipo

Colapinto explicó que el trabajo no se limitó a una sola jornada. “Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Baréin, ya que hay mucho que aprender y comprender sobre estos nuevos coches. En ocasiones, nos hemos enfrentado a algunos retos y el equipo ha hecho un gran trabajo, especialmente esta semana, para sumar muchas vueltas a nuestro recuento y proporcionarnos datos realmente interesantes para analizar”.

Sus palabras reflejan un proceso progresivo de construcción técnica. El argentino también remarcó que comenzó a exigir más al monoplaza en esta última jornada: “Para mí, hoy ha sido beneficioso empezar a exigir un poco más al coche y trabajar en diferentes aspectos de la configuración”.

Colapinto en Baréin Franco Colapinto finalizó su programa de pruebas en Baréin con un día sólido y sin inconvenientes mecánicos. AlpineF1Team

Esa búsqueda de límites permitió identificar áreas de mejora de cara al cierre de los ensayos.

Mejoras en camino y el turno de Gasly

El piloto adelantó que el equipo ya tiene definidas algunas líneas de evolución inmediata. “Tenemos algunas ideas para seguir mejorando, que estoy seguro de que Pierre (Gasly) estará deseando probar mañana, ya que estará todo el día en el coche para finalizar nuestro programa de pruebas de pretemporada”.

Colapinto seguirá de cerca la última jornada desde fuera del cockpit antes de regresar a la fábrica para continuar el trabajo con los ingenieros. “Mañana lo seguiré de cerca y luego pasaré tiempo con el equipo en la fábrica, ya que nos acercamos a la vuelta a la competición”, concluyó.

Con este cierre en Baréin, el argentino completó una pretemporada sólida en términos de rendimiento y consistencia, dejando señales alentadoras para Alpine en la antesala del arranque oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1.