Franco Colapinto finalizó en el 7° lugar en la jornada matutina del segundo día de pruebas en Baréin

En la primera sesión del día, Franco Colapinto volvió a mostrar un buen ritmo y con una vuelta de 1:35.506 logró ubicarse en el 7° lugar entre 11 tiempos.

Comenzó un nuevo día de pretemporada en Baréin y Franco Colapinto fue el encargado de seguir puliendo detalles en su A526 para llegar de la mejor manera al debut oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia (pactado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo).

Franco Colapinto terminó en el 6° lugar en la sesión matutina en Baréin En la jornada del miércoles, el pilarense disputó la jornada vespertina y marcó el 9° mejor tiempo de toda la tanda. Ahora, este jueves en el segundo día de ensayos en el Circuito Internacional de Baréin disputó la sesión matutina (también correrá en la verspertina) y mostró un buen ritmo que dejó sorprendidos a todos en el box de Alpine.

Colapinto dio un total de 54 vueltas, marcó un tiempo de 1:35.506 con las gomas blandas y se ubicó en el 7° lugar entre los 11 pilotos que giraron en Sakhir. Ahora, en la siguiente sesión buscará mejorar sus tiempos, seguir ultimando detalles y ponerse a la par de las grandes escuderías del Gran Circo.

Keep up the good work @FranColapinto

We're back again this afternoon to keep learning pic.twitter.com/v7khxljZSL



We're back again this afternoon to keep learning pic.twitter.com/v7khxljZSL — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 19, 2026 Lando Norris fue el más rápido en la mañana de Baréin Por su parte, el líder de la sesión matutina fue el campeón del mundo de la Fórmula 1, Lando Norris, quien con su MCL40 voló en Baréin y giró en un tiempo de 1:33.453. Su escolta fue el tetracampeón del mundo y su gran rival por el título en la temporada 2025, Max Verstappen, quien se quedó a +0.131 del británico.

En el tercer lugar se ubicó George Russell de Mercedes (fue el más rápido en la jornada del miércoles). Uno de los candidatos a llevarse el título en esta temporada marcó un tiempo de 1:34.111 y ahora por la tarde-noche su compañero de equipo, Kimi Antonelli, buscará mejorarlo. ¿El resto de las posiciones? Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.