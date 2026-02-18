Sonríe Alpine: Franco Colapinto terminó en el 9° lugar en el primer día de ensayos en Baréin

Luego de la sólida actuación de Pierre Gasly en la jornada matutina (terminó en el 5° lugar), Alpine volvió a sonreír de la mano de Franco Colapinto. El piloto argentino fue el encargado de girar con el A526 durante la sesión vespertina y allí mostró un gran ritmo que generó mucha confianza dentro del box del equipo francés.

Franco Colapinto terminó 9° en la jornada vespertina en Baréin Durante esta sesión, el pilarense completó un total de 61 vueltas, las mismas que dio su compañero de equipo por la mañana, y entre todos los giros que dio, su mejor tiempo fue de 1:35.254 que lo ubicó en la 9° posición y a 1.8s del líder George Russell.

Franco Colapinto y una gran vuelta en Baréin X @SC_ESPN El piloto británico de Mercedes y gran candidato a quedarse con el título en esta temporada 2026 marcó el mejor tiempo de la sesión: 1:33.459 y mejoró lo hecho por Charles Leclerc (3°) durante la jornada matutina en Baréin y lo hecho por Oscar Piastri, quien fue segundo y quedó a 0.010s del corredor de la escudería alemana.

En el cuarto lugar quedó el vigente campeón del mundo, Lando Norris, mientras que Kimi Antonelli fue 5° con un Mercedes que da de qué hablar. ¿El resto top 10? Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.