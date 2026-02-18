Sonríe Alpine: Franco Colapinto terminó en el 9° lugar en el primer día de ensayos en Baréin

Presenta:
Franco Colapinto terminó en el 9° lugar en el primer día de ensayos en Baréin.
Franco Colapinto mostró un gran ritmo con su A526, marcó un tiempo de 1:35.254 y finalizó en el 9° lugar en la sesión verspertina en Sakhir.

Franco Colapinto terminó 9° en la jornada vespertina en Baréin

Durante esta sesión, el pilarense completó un total de 61 vueltas, las mismas que dio su compañero de equipo por la mañana, y entre todos los giros que dio, su mejor tiempo fue de 1:35.254 que lo ubicó en la 9° posición y a 1.8s del líder George Russell.

Franco Colapinto y una gran vuelta en Baréin

El piloto británico de Mercedes y gran candidato a quedarse con el título en esta temporada 2026 marcó el mejor tiempo de la sesión: 1:33.459 y mejoró lo hecho por Charles Leclerc (3°) durante la jornada matutina en Baréin y lo hecho por Oscar Piastri, quien fue segundo y quedó a 0.010s del corredor de la escudería alemana.

En el cuarto lugar quedó el vigente campeón del mundo, Lando Norris, mientras que Kimi Antonelli fue 5° con un Mercedes que da de qué hablar. ¿El resto top 10? Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.

Así sigue la agenda de los test de pretemporada en Baréin

Ahora, este jueves a partir de las 4 (hora de Argentina) se llevará a cabo el segundo día de ensayos en Baréin. En Alpine decidieron que Colapinto sea quien esté en las dos sesiones (4 a 8 y 9 a 13), mientras que en la jornada del viernes Pierre Gasly hará lo propio con el A526.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en los test de pretemporada en Baréin

Live Blog Post

George Russell lideró el primer día en entrenamientos en Baréin

George Russel marcó el mejor tiempo del primer día en Baréin.

Live Blog Post

Se terminó el primer día de ensayos en Baréin: Colapinto P9

Se acabó la primera jornada de entrenamientos en el Circuito Internacional de Baréin y Colapinto transmitió buenas sensaciones con el A526. El pilarense terminó en el 9° lugar con un tiempo de 1:34.254 y superó a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024152276957323724&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Russell marca el mejor tiempo sobre el final

El piloto de Mercedes y uno de los candidatos a quedarse con el título en 2026, marcó un tiempazo con su Mercedes y desplazó a Piastri por 0.010 segundos. El británico giró en 1:33.459

Live Blog Post

El bloqueo de Colapinto en los test de Baréin

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024133620378533998&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Colapinto sigue mejorando sus tiempos en Baréin

Una vez más, Franco Colapinto sigue mostrando su buen ritmo del A526 y volvió a bajar su tiempo. En esta ocasión, el pilarense marcó un giro de 1:35.254.

Live Blog Post

Colapinto regresó a la pista y marcó su mejor tiempo

El pilarense volvió a salir a la pista y en su primera vuelta rápida de este stint marcó un buen tiempo de 1:35.361.

Live Blog Post

La vuelta de Franco Colapinto por el Circuito Internacional de Baréin

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024124974592569792&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Piastri marca el mejor tiempo y se pone en el 1° lugar

El piloto australiano de McLaren arrasó con su MCL40 y firmó un tiempazo de 1:33.469 que desplazó a lo hecho por Leclerc y lo ubicó en lo más alto de la tanda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2024124198054936785&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto mejoró su tiempo y avanzó hasta el 8° lugar

En su regreso a la pista, Franco Colapinto mejoró notoriamente su tiempo, marcó una gran vuelta de 1:35.475 con las gomas blandas y se ubicó en la 8° posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024122007495798891&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto vuelve a la pista tras estar 30 minutos en los boxes

El pilarense vuelve a salir al Circuito Internacional de Baréin para seguir mejorando sus tiempos y marcar vueltas rápidas con su A526.

Live Blog Post

Bortoleto, el único piloto en la pista

El piloto brasileño de Audi es el único que se mantiene en la pista de Sakhir y en una vuelta no muy rápida, marcó un tiempo de 1:38.762.

Live Blog Post

Leclerc sigue en lo más alto de la tabla de tiempos tras su gran vuelta en la jornada matutina

El piloto de Ferrari se mantiene en el 1° lugar de la tanda tras su vuelta de 1:33.739 en la jornada matutina en Sakhir. Lando Norris y Oscar Piastri completan el podio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2024083472810123451&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Franco Colapinto se ubica 10° a 2.5 del tiempazo de Leclerc

El piloto argentino se mantiene en la 10° posición con un tiempo de 1:36.169 con las gomas C3. Ahora, el pilarense regresó a los boxes para descansar y en unos instantes regresará a la pista para seguir mejorando sus marcas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2024107984993845282&partner=&hide_thread=false

