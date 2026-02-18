Sonríe Alpine: Franco Colapinto terminó en el 9° lugar en el primer día de ensayos en Baréin
Franco Colapinto mostró un gran ritmo con su A526, marcó un tiempo de 1:35.254 y finalizó en el 9° lugar en la sesión verspertina en Sakhir.
Luego de la sólida actuación de Pierre Gasly en la jornada matutina (terminó en el 5° lugar), Alpine volvió a sonreír de la mano de Franco Colapinto. El piloto argentino fue el encargado de girar con el A526 durante la sesión vespertina y allí mostró un gran ritmo que generó mucha confianza dentro del box del equipo francés.
Durante esta sesión, el pilarense completó un total de 61 vueltas, las mismas que dio su compañero de equipo por la mañana, y entre todos los giros que dio, su mejor tiempo fue de 1:35.254 que lo ubicó en la 9° posición y a 1.8s del líder George Russell.
El piloto británico de Mercedes y gran candidato a quedarse con el título en esta temporada 2026 marcó el mejor tiempo de la sesión: 1:33.459 y mejoró lo hecho por Charles Leclerc (3°) durante la jornada matutina en Baréin y lo hecho por Oscar Piastri, quien fue segundo y quedó a 0.010s del corredor de la escudería alemana.
En el cuarto lugar quedó el vigente campeón del mundo, Lando Norris, mientras que Kimi Antonelli fue 5° con un Mercedes que da de qué hablar. ¿El resto top 10? Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.
Ahora, este jueves a partir de las 4 (hora de Argentina) se llevará a cabo el segundo día de ensayos en Baréin. En Alpine decidieron que Colapinto sea quien esté en las dos sesiones (4 a 8 y 9 a 13), mientras que en la jornada del viernes Pierre Gasly hará lo propio con el A526.