Alpine sorprende en los test de Baréin y modifica los pronósticos del medio más crítico de Franco Colapinto

Los test de pretemporada en Baréin dejaron más que tiempos y tandas largas para la Fórmula 1 2026. En el caso de Alpine , también modificaron la narrativa que se había instalado semanas atrás alrededor del equipo y de sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly .

Después de las primeras evaluaciones, el panorama no era alentador para la escudería francesa. Sin embargo, lo exhibido en el Circuito Internacional de Baréin generó una revisión significativa en uno de los medios especializados más influyentes del paddock.

El cambio no es menor, sobre todo porque anteriormente ese mismo análisis había ubicado a Alpine en los últimos puestos proyectados para el campeonato de constructores 2026 .

Tras la primera semana de test en Baréin, el portal británico The Race reordenó su jerarquía provisional de equipos y colocó a Alpine en la sexta posición, justo por detrás de Haas, dentro del pelotón medio.

La nueva evaluación contrasta con la predicción publicada semanas atrás, cuando el medio había proyectado al equipo como anteúltimo entre las 11 escuderías que disputarán la temporada 2026, año que contará con 22 pilotos en la grilla por la incorporación de Cadillac.

Samarth Kanal fue explícito al justificar el nuevo enfoque: "Sinceramente, creo que están en una buena posición. Creo que pueden luchar por los puntos en la parte alta del midfield con Haas. Estoy bastante impresionado con la actuación de Alpine".

Las dudas previas sobre Franco Colapinto

En su análisis inicial, The Race había sido especialmente duro con la estructura francesa y, en particular, con el argentino Franco Colapinto. “Pierre Gasly hizo un trabajo heroico con el peor coche de F1 2025, sumando los 22 puntos de Alpine. Pero, al igual que hace 12 meses, existen dudas sobre su compañero de equipo, ya que Gasly lleva la mayor parte del trabajo ahora mismo”, señalaba el informe.

Sobre el argentino, el periodista Matt Beer había sido categórico: “Esta tiene que ser la última oportunidad en la F1 para Colapinto, que no ha demostrado lo suficiente con la suficiente frecuencia”.

Lo que cambió después de Baréin

El propio medio también había recordado el contexto del ingreso de Colapinto en 2025: “Tuvo un comienzo inestable después de reemplazar a Jack Doohan en la séptima ronda de la temporada 2025, chocando en la Q1 en Imola y teniendo tantos problemas que Alpine coqueteó con reemplazarlo para 2026”.

Y agregaba: “Cambió las cosas lo suficiente como para que Alpine lo mantuviera en su puesto, pero nunca pudo igualar ni superar a Gasly cuando Alpine sumaba puntos, solo ocasionalmente cuando no era competitivo”.

Sin embargo, el rendimiento mostrado en Baréin obligó a recalibrar esa mirada. Sin tratarse de resultados definitivos, Alpine evidenció mayor consistencia y potencial. Lo que semanas atrás era escepticismo, hoy se traduce en una ubicación dentro del top 6 en la evaluación más reciente.

El rendimiento mostrado en Sakhir modificó la percepción inicial sobre el potencial de Alpine en la temporada 2026.

En una temporada que promete mayor paridad por los cambios reglamentarios, el equipo francés logró, al menos por ahora, modificar el relato externo antes del inicio oficial del campeonato 2026.