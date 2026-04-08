Qué pasa en Alpine: la pulseada interna que frena la llegada de Christian Horner

El equipo Alpine de la Fórmula 1 -donde corre el argentino Franco Colapinto- atraviesa un momento de incertidumbre marcado por diferencias profundas entre sus accionistas. La posibilidad de cambios en la estructura volvió a instalarse con fuerza este último tiempo.

En el centro de la escena aparece la figura de Christian Horner , exdirector de Red Bull, quien busca ingresar al equipo francés mediante la compra de una participación accionaria . Sin embargo, la operación enfrenta resistencias internas.

Renault , propietario mayoritario de la escudería, no ve con buenos ojos ese movimiento y apuesta a explorar otras alternativas. Esta postura anticipa un escenario de negociación complejo que podría redefinir el rumbo del proyecto deportivo.

Según un artículo publicado por L'Informé, las tensiones entre Renault y el fondo Otro Capital no son nuevas y se arrastran desde hace meses, con desacuerdos que fueron escalando progresivamente.

Alpine atraviesa una disputa interna por el control accionario y su proyección en la Fórmula 1.

El fondo estadounidense había adquirido una participación relevante en Alpine con la intención de potenciar su desarrollo, especialmente en mercados estratégicos como Estados Unidos. Sin embargo, la relación con la automotriz francesa se deterioró.

Las diferencias no solo giran en torno al rendimiento deportivo, sino también a la gestión del equipo y la toma de decisiones clave. Desde el lado inversor, cuestionan la falta de participación en definiciones estratégicas.

La estrategia deportiva y empresarial en disputa

Uno de los puntos de mayor fricción fue el cambio de rumbo técnico que implicó abandonar los motores propios para pasar a utilizar unidades de potencia Mercedes. La decisión generó malestar por la forma en que fue comunicada.

También hubo desacuerdos en el área comercial. Otro Capital impulsaba una estrategia de posicionamiento global con fuerte presencia en el mercado estadounidense, apoyada por figuras del deporte y el entretenimiento.

alpine Alpine redefine su futuro inmediato. www.francolapinto.com

Con el tiempo, esa línea perdió protagonismo dentro del equipo, lo que profundizó la distancia entre las partes y debilitó el proyecto conjunto.

La salida del inversor y el factor Horner

Ante este escenario, Otro Capital comenzó a evaluar su salida del equipo y a buscar posibles compradores para su participación. En ese contexto surgió la figura de Christian Horner como interesado.

El dirigente británico habría avanzado en la conformación de un grupo inversor para concretar la operación, con una propuesta que implicaría una valuación significativa de la escudería.

christian horner Christian Horner, uno de los interesados en adquirir el porcentaje de Alpine que pertenece a Otro Capital. Instagram @christianhorner

Para el fondo, la operación representaría una oportunidad de obtener ganancias importantes. Sin embargo, la aprobación final no depende únicamente de ellos.

La postura de Renault y un desenlace abierto

Desde Renault consideran que la incorporación de Horner no es la opción más conveniente en esta etapa. La prioridad del grupo pasa por mantener la estabilidad del proyecto en un momento clave.

Además, la compañía busca un socio que se alinee con su visión a largo plazo para la marca Alpine, tanto en lo deportivo como en lo comercial. Por eso, no descarta analizar otras propuestas. El acuerdo entre accionistas le otorga al fabricante francés margen para influir en la decisión final, lo que complica el avance de la negociación actual.

El futuro de Alpine dependerá de cómo evolucione esta negociación en los próximos meses. Las posiciones siguen alejadas y no hay una resolución inmediata a la vista. Mientras tanto, el equipo continúa su preparación en un contexto de cambios técnicos importantes dentro de la Fórmula 1, lo que añade presión a una situación ya delicada.

El desenlace no solo impactará en la estructura interna de Alpine, sino también en el equilibrio de fuerzas dentro de la categoría.