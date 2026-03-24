Alpine se cotiza en alza: un magnate ofertó 600 millones y se suma a la puja con Wolff y Horner

El interés por adquirir una parte de Alpine crece y suma nombres pesados del automovilismo y las finanzas globales.

La estructura accionaria de Alpine vuelve a estar en el foco de la Fórmula 1 tras la aparición de un nuevo interesado de peso. El empresario estadounidense Steve Cohen, reconocido por su participación en el deporte profesional de su país, habría acercado una propuesta cercana a los 600 millones de dólares para quedarse con el 24% del equipo.

Ese porcentaje pertenece actualmente a un grupo inversor que ingresó en 2023 con una cifra considerablemente menor, lo que abre la puerta a una operación altamente rentable. De concretarse en esos valores, la escudería alcanzaría una valuación total cercana a los 2.500 millones de dólares, reflejando el fuerte crecimiento económico que atraviesa la categoría.

alpine Alpine vuelve a captar la atención de inversores de peso en medio del auge económico de la categoría. EFE El interés de Cohen también refuerza el protagonismo del mercado estadounidense dentro de la Fórmula 1, que en los últimos años amplió su presencia con múltiples Grandes Premios y una mayor exposición mediática. Su posible desembarco aportaría músculo financiero y proyección comercial a la estructura francesa.

Interés cruzado de figuras clave La propuesta del magnate no llega en soledad. En paralelo, distintas versiones indican que Toto Wolff analiza la posibilidad de involucrarse en la operación, con la mirada puesta en consolidar la relación entre Mercedes y Alpine de cara a los próximos cambios reglamentarios.

toto wolff Toto Wolff, uno de los interesados en quedarse con el 24% de Alpine. Instagram @mercedesamgf1 En ese mismo escenario, también surgió el nombre de Christian Horner, quien evaluaría participar junto a inversores externos. Su eventual llegada tendría un perfil más vinculado a la gestión deportiva, lo que sumaría un condimento adicional a una negociación que ya genera fuerte expectativa en el paddock.