Alpine se cotiza en alza: un magnate ofertó 600 millones y se suma a la puja con Wolff y Horner
El interés por adquirir una parte de Alpine crece y suma nombres pesados del automovilismo y las finanzas globales.
La estructura accionaria de Alpine vuelve a estar en el foco de la Fórmula 1 tras la aparición de un nuevo interesado de peso. El empresario estadounidense Steve Cohen, reconocido por su participación en el deporte profesional de su país, habría acercado una propuesta cercana a los 600 millones de dólares para quedarse con el 24% del equipo.
Ese porcentaje pertenece actualmente a un grupo inversor que ingresó en 2023 con una cifra considerablemente menor, lo que abre la puerta a una operación altamente rentable. De concretarse en esos valores, la escudería alcanzaría una valuación total cercana a los 2.500 millones de dólares, reflejando el fuerte crecimiento económico que atraviesa la categoría.
El interés de Cohen también refuerza el protagonismo del mercado estadounidense dentro de la Fórmula 1, que en los últimos años amplió su presencia con múltiples Grandes Premios y una mayor exposición mediática. Su posible desembarco aportaría músculo financiero y proyección comercial a la estructura francesa.
Interés cruzado de figuras clave
La propuesta del magnate no llega en soledad. En paralelo, distintas versiones indican que Toto Wolff analiza la posibilidad de involucrarse en la operación, con la mirada puesta en consolidar la relación entre Mercedes y Alpine de cara a los próximos cambios reglamentarios.
En ese mismo escenario, también surgió el nombre de Christian Horner, quien evaluaría participar junto a inversores externos. Su eventual llegada tendría un perfil más vinculado a la gestión deportiva, lo que sumaría un condimento adicional a una negociación que ya genera fuerte expectativa en el paddock.
Un movimiento estratégico dentro de Alpine
Más allá del desenlace de la negociación, Renault mantendrá la mayoría accionaria del equipo, por lo que no se prevén cambios en el control general de la escudería. Sin embargo, ese 24% representa un bloque relevante que puede incidir en decisiones clave y en la dirección futura del proyecto.
En definitiva, la disputa por una porción de Alpine expone el momento de expansión que vive la Fórmula 1, donde el interés de grandes capitales y figuras influyentes redefine el mapa competitivo tanto dentro como fuera de la pista.