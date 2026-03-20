La frase de Pierre Gasly que genera ilusión en Alpine de cara al GP de Japón: "No estamos lejos de McLaren"
A una semana de la carrera en el Circuito de Suzuka, Pierre Gasly se mostró optimista en poder competirles a los vigentes bicampeones del mundo.
Las dos primeras fechas del campeonato 2026 de la Fórmula 1, disputadas en Australia y China, dejaron conclusiones claras en el arranque de la temporada. En ese sentido, Mercedes aparece como la referencia, con George Russell y Kimi Antonelli repartiéndose la mayoría de las sesiones y marcando el ritmo en la grilla.
Detrás, Ferrari se posiciona como el principal rival. Con Charles Leclerc y Lewis Hamilton al volante, la escudería italiana logró mantenerse competitiva y, por momentos, discutirle el dominio al equipo alemán. En contraste, Red Bull y McLaren aparecen por debajo de las expectativas, sin lograr sostener el nivel que los caracterizó en temporadas anteriores.
Por su parte, Alpine mostró signos de crecimiento en Shanghái, donde consiguió su mejor resultado reciente. La escudería con base en Enstone volvió a sumar en doble con Franco Colapinto, que finalizó décimo, y Pierre Gasly, que cruzó la meta en la sexta posición, marcando su mejor producción conjunta desde el Gran Premio de Brasil 2024.
El optimismo de Pierre Gasly de cara al GP de Japón
Ese repunte es el que impulsa a Gasly a fijarse metas más ambiciosas de cara a las próximas carreras, con la convicción de que la escudería francesa puede consolidar este crecimiento y meterse con mayor regularidad en la pelea por los puestos de vanguardia: “Definitivamente es alentador para todo el equipo ver que, en algunas sesiones, podemos llegar a ser el cuarto equipo más rápido”, sentenció en diálogo con el sitio Motorsport.
“Obviamente está todo muy apretado detrás, y la diferencia con los de adelante, viendo hoy que estamos a tres décimas de McLaren… no están a años luz, así que tenemos que concentrarnos en lo nuestro y seguir sumando rendimiento, y ojalá podamos poco a poco meternos en ese grupo que está por delante”, siguió el piloto de Alpine.
“Mirando a Red Bull estoy un poco confundido con su ritmo, porque cuando los vi en la segunda fila en Melbourne, básicamente estaban a la altura de McLaren. No creemos estar todavía a ese nivel, así que creo que ellos simplemente han retrocedido un poco este fin de semana, mientras que nosotros dimos un paso adelante”, añadió.
“En general estoy bastante satisfecho con lo que vi este fin de semana, que tenemos el potencial para estar en ese grupo. Pero, una vez más, las cosas se van a mover muy rápido esta temporada y es importante que nosotros también lo hagamos y más rápido que los demás, para asegurarnos de mantenernos en el tren correcto durante el resto del año", concluyó Pierre Gasly.