La revelación de Alpine sobre el auto de Franco Colapinto tras el choque con Ocon en el GP de China

Miembros de la escudería francesa revelaron los fuertes daños que sufrió el monoplaza de Colapinto tras el choque con el piloto francés en Shanghái.

El paso por el Gran Premio de China dejó mucho más que un punto para Franco Colapinto, que logró completar la carrera con un monoplaza de Alpine seriamente comprometido tras un imprudente choque. El argentino consiguió meterse en el top 10, aunque condicionado por diversos problemas que surgieron durante la competencia a raíz de la colisión con Esteban Ocon.

El incidente ocurrió en la vuelta 33, cuando el piloto de Pilar salía de boxes y fue golpeado por el francés de Haas F1 Team en la curva 1. A partir de ese momento, el auto quedó visiblemente dañado, aunque Colapinto logró sostenerse en pista. Tras la carrera, la FIA analizó la maniobra y determinó que Ocon fue “completamente responsable” del contacto.

Pese a las complicaciones, el argentino vio la bandera a cuadros en la décima posición, manteniendo un ritmo irregular durante más de 20 vueltas con el coche afectado. El desgaste y las fallas se hicieron más evidentes en el tramo final, donde no tuvo herramientas para ir al ataque frente a Carlos Sainz.

El choque de Esteban Ocon y Colapinto en China El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China @F1 La revelación de Alpine sobre el auto de Colapinto tras el GP de China Desde el área técnica del equipo confirmaron la magnitud de los daños y su impacto directo en el rendimiento. En ese sentido, Antony Davidson, analista de Sky Sports F1, reveló tras dialogar con integrantes de Alpine detalles clave sobre cómo el deterioro del monoplaza condicionó el cierre de la competencia: "Hablé con algunos de sus ingenieros en el aeropuerto después del vuelo y dijeron que su auto tenía tantos daños después de eso que realmente tuvo que aguantar hasta el final", sentenció.

A su vez, el analista destacó el gran resultado que consiguió el número 43 en ese contexto adverso y la ambición de la escudería con sede en Enstone: "Así que irse con un punto… sí, habría querido más. Está bien que quiera más. Demuestra el momento en el que está Alpine ahora mismo y que tienen hambre de sumar más puntos. Creo que construyó un fin de semana realmente bueno y, de hecho, estaba haciendo una gran carrera, con una cabeza muy madura, antes del incidente con Ocon".