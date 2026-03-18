El tremendo elogio de Colapinto al equipo de Alpine tras el GP de China: "Estoy muy orgulloso"

En el marco de las sesiones de debrief, Franco Colapinto felicitó a los trabajadores de Alpine por lo que hicieron con el auto para esta temporada.

Franco Colapinto viene de tener su mejor fin de semana desde que llegó a Alpine en 2025. Este domingo finalizó 10° en el Gran Premio de China, en una carrera que fue muy buena tanto para él (pudo haber quedado más arriba incluso) como para la escudería, ya que Pierre Gasly también sumó y quedó 6°.

Este punto que sumó el argentino hace que esta temporada de la Fórmula 1 que recién comienza ya sea mejor que la anterior, en la que quedó en cero. En ese sentido, este miércoles, en el marco de las sesiones de debrief, el joven piloto pilarense felicitó a los al equipo que día a día trabaja en las monoplazas para que lo corredores puedan competir en las mejores condiciones posibles.

El elogio de Colapinto a los trabajadores de Alpine El elogio de Colapinto a los trabajadores de Alpine "Sólo quería estar acá. Los informes de rendimiento son muy difíciles, no suelen ir bien, pero pienso que este es el primero que tuvimos buenos resultados y un buen arranque de año. Es por lo que estaba tan emocionado", comenzó Franco, en una charla que la constructora francesa compartió en redes.

Tras esto, les dedicó un tremendo y merecido elogio a los trabajadores de Alpine: "Sólo quiero decirles que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno. Fabricaron un auto muy rápido, dimos muchos pasos hacia adelante", indicó, marcando así un contraste con lo complicadas que habían sido las cosas en 2025.