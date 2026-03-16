Atento, Colapinto: una importante empresa china está interesada en comprar Alpine

Alpine, la escudería en el que corren Franco Colapinto y Pierre Gasly, tiene el 25% de sus acciones en venta y hay un fuerte postor en puja.

La marca china BYD estaría interesada en comprar un gran porcentaje de las acciones de Alpine, la escudería de Fórmula 1 en la que corre Franco Colapinto. La firma del gigante asiático, que se especializa de la producción de autos eléctricos e híbridos, tendría en la mira a la constructora francesa, que tiene el 25% de sus acciones en venta.

La empresa china se vería beneficiada además por la nueva reglamentación de la Fórmula 1, categoría que le da cada vez más importancia a la parte eléctrica en las unidades de potencia.

BYD no es la única interesada en Alpine BYD logo BYD, la marca china que quiere comprar el 25% de Alpine. BYD De todas maneras, hay varios interesados en quedarse con dicho porcentaje de Alpine. Uno de los primeros en mirar con buenos ojos la adquisición del 25% fue el británico Christian Horner, histórico jefe de equipo de Red Bull que dejó su cargo el año pasado.

Además, también mostró interés el austríaco Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes que tendría como objetivo quedarse con un porcentaje de las acciones de Alpine no solo para convertirlo en la segunda escudería del equipo alemán (como ocurre con Racing Bulls para Red Bull), sino también para evitar el regreso a la categoría de Horner, con quien tiene una muy mala relación.

En caso de que las negociaciones con Alpine no lleguen a buen puerto, BYD también haría un intento por Aston Martin, escudería que está muy mal deportivamente pese a la impresionante inversión que hizo para pelear por las primeras posiciones esta temporada, cosa que finalmente no ocurrió.