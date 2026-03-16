¡Bombazo! Franco Colapinto podría venir a la Argentina con Alpine en abril: los detalles

Aprovechando el parate de la Fórmula 1 por la cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudita, Colapinto puede presentarse junto con su equipo en el país.

Franco Colapinto viene de tener su mejor fin de semana desde que llegó a Alpine en 2025. Este domingo quedó 10° en el Gran Premio de China y sumó su primer punto en la escudería francesa y en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Pero esta no sería la única gran noticia para los fanáticos argentinos.

Es que en las últimas horas trascendió la posibilidad de que en abril, aprovechando el parate del campeonato por la cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudita (por la guerra en Medio Oriente) de que el joven piloto pilarense venga a Argentina junto con su equipo para realizar una exhibición en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Franco Colapinto puede venir a Argentina a fines de abril Franco Colapinto puede venir a Argentina con Alpine Así lo informó el secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, en diálogo con Marketing Registrado: "Lo de Colapinto es un condimento, hace que todos nos ilusionemos. Estamos terminando de ver con Alpine y el equipo de Franco. Probablemente vengan el mes próximo. Son procesos que se dan en función de llegar a la Fórmula 1", indicó.

Esto se dio en el marco de las obras de reacondicionamiento y modernización del autódromo porteño: "El Gálvez es una realidad. Hace dos meses que arrancaron las obras, que están divididas en tres grandes áreas: la parte edilicia, la pista y la tecnológica", detalló el funcionario.