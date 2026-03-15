El divertido posteo de Colapinto tras finalizar en el 10° lugar en el GP de China: "Era para terminarla ahí"

Colapinto sumó su primer punto como piloto de Alpine y así lo celebró en redes sociales. Ojo, también le dejó un mensaje al presidente de la F1.

Franco Colapinto festejó el 10° lugar en Shanghái con un divertido posteo en sus redes.

Esta es la tercera vez que el número 43 suma unidades en la Fórmula 1. En 2024 cuando corría para Williams terminó 8° en el Gran Premio de Azerbaiyán (sumó 4 puntos) y ese mismo año consiguió un meritorio 10° puesto en el Gran Premio de Estados Unidos.

punto colapinto Franco Colapinto firmó una actuación memorable en Shanghái. X @AlpineF1Team A pesar de que en la rueda de prensa se mostró con mucha bronca por no haber podido superar a Sainz y terminar algunos puestos más arriba, Franco Colapinto festejó este gran resultado a través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, donde también aprovechó para dejarle un divertido mensaje a Stéfano Domenicali, presidente de la Máxima.

El posteo de Colapinto tras sumar su primer punto como piloto de Alpine “¡Orgulloso del equipo, no bajamos los brazos nunca! Primeros puntos con sabor a poco porque estábamos para mucho más… unas vueltas peleando por el podio estuvo bueno. Domenicali estaba para terminarla ahí la carrera”, comenzó.