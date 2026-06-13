Sorpresa en la F1: crecen los rumores sobre el regreso de un bicampeón del mundo a Alpine junto a Colapinto

Un bicampeón del mundo de la F1 dejó abierta la posibilidad de irse de su equipo a fin de año y en Europa ya especulan con la vuelta a la escudería francesa.

El futuro de Fernando Alonso volvió a convertirse en uno de los temas más comentados dentro del paddock de la Fórmula 1. A sus 44 años, el bicampeón del mundo dejó abierta la posibilidad de abandonar Aston Martin al finalizar la temporada y sus declaraciones reactivaron los rumores sobre un posible regreso a Alpine, la escudería donde alcanzó la gloria y construyó gran parte de su legado.

Lejos de pensar en el retiro de manera inmediata, el español aseguró que todavía se siente competitivo al máximo nivel. “Lo más importante para mí es sentirme competitivo, sentirme rápido. Y eso lo siento. Me siento rápido. Cuando pare, no lo tengo decidido, pero no sé si será este año, el que viene o dentro de tres”, expresó el asturiano, dejando abierta la puerta a diferentes escenarios para su continuidad en la Máxima.

Fernando Alonso se quedó con el volante en la mano en plena práctica del GP de Bahrein. Foto: @AstonMartinF1 ¿Fernando Alonso puede volver a Alpine en 2027? Foto: @AstonMartinF1 Los rumores crecen sobre una posible vuelta de Fernando Alonso a Alpine En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una nueva etapa en Alpine. El principal argumento detrás de esta versión es la estrecha relación que Fernando Alonso mantiene con Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo y máxima referencia deportiva de la escudería francesa. El italiano fue quien descubrió al español y lo acompañó durante los años más exitosos de su carrera.

Según informó Motorsport Italia, un eventual regreso del español a Enstone no sería una hipótesis descabellada. El medio especializado remarcó que, pese a que Alpine se encuentra enfocada en su crecimiento técnico y en consolidar el proyecto que hoy integran Franco Colapinto y Pierre Gasly, la posibilidad de incorporar al experimentado piloto para una última temporada sigue siendo una alternativa atractiva dentro del equipo.

Alonso y Renault: una historia de amor que terminó con dos campeonatos del mundo La historia entre Alonso y Alpine —entonces Renault— está marcada por los mayores éxitos de su trayectoria. Allí conquistó los campeonatos mundiales de 2005 y 2006 y se convirtió en uno de los grandes referentes de la categoría. Por eso, una eventual vuelta tendría un fuerte componente emocional, aunque también deportivo. Mientras el español mantiene la incertidumbre sobre su futuro, en la Fórmula 1 ya comenzó a instalarse una pregunta inevitable: ¿se viene el último baile de Alonso con los colores que lo llevaron a la cima?