Franco Colapinto no ocultó su frustración por radio tras quedar afuera de la Q3 en la qualy del GP de Barcelona: "Fue imposible"
Colapinto terminó 13° en la qualy y descargó toda su frustración por radio contra su ingeniero, Stuart Barlow, tras el pobre rendimiento de su Alpine.
La clasificación del Gran Premio de Barcelona dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. El piloto argentino logró avanzar a la Q2 tras una sólida primera tanda, pero no pudo encontrar el rendimiento necesario en el momento decisivo y terminó en el 13° puesto, quedándose a las puertas de la Q3 en el trazado español.
En su último intento de vuelta rápida, el oriundo de Pilar llevó al límite a su A526 con la intención de meterse entre los diez mejores de la jornada. Sin embargo, los problemas de adherencia y el comportamiento de los neumáticos complicaron sus aspiraciones. Finalmente, registró un tiempo de 1:16.191, insuficiente para avanzar a la fase final de la clasificación.
La frustración de Colapinto quedó expuesta apenas cayó la bandera a cuadros. A través de la radio del equipo, el argentino descargó toda su bronca luego de una vuelta que consideró muy lejos de lo esperado. El joven piloto se mostró especialmente molesto por el rendimiento de los neumáticos y por las dificultades que encontró desde los primeros metros de su intento.
La frustración de Colapinto por radio tras quedarse a las puertas de la Q3
"Fue imposible. Un completo desastre esta vez", expresó Colapinto durante el intercambio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow. En medio de su enojo, el argentino también consultó por las diferencias con los pilotos que lograron ubicarse por delante suyo en la clasificación, buscando entender cuánto le había faltado para pelear por el ingreso a la Q3.
La respuesta de Alpine confirmó que los márgenes fueron mínimos. Gabriel Bortoleto, que finalizó 12°, marcó un tiempo de 1:16.0, mientras que el 11° registró 1:15.8. La referencia para ingresar al top 10 fue un 1:15.7. Diferencias ajustadas que dejaron a Colapinto con una mezcla de bronca y decepción, aunque también con la certeza de que estuvo muy cerca de dar otro paso importante en un fin de semana que continúa abierto.