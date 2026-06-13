La lapidaria crítica de Franco Colapinto a Alpine tras clasificar 13° en el GP de Barcelona: "Un desastre"

Franco Colapinto tuvo un sábado difícil en Montmeló y largará desde la 13° posición en la carrera de este domingo a 66 vueltas en el Circuito de Catalunya.

El fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona no viene siendo el esperado. En las primeras dos tandas de entrenamientos libres de la jornada del viernes, el pilarense finalizó 10° en la primera y 15° en la segunda, bajando considerablemente su rendimiento.

Ya en la jornada del sábado, en la última práctica mejoró levemente su performance con respecto a la jornada del viernes y concluyó en el 14°. No obstante, se esperaba que para la clasificación logre mejorar el rendimiento y vuelva a mostrar el ritmo que tuvo en las primeras carreras del año, pero no fue así y terminó 13° por lo que largará desde ese lugar en la carrera del domingo a las 10:00 (hora de Argentina).

La lapidaria crítica de Franco Colapinto a Alpine tras clasificar 13° en el GP de Barcelona Tras concluir la prueba de clasificación, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y analizó su rendimiento en la qualy, pero lejos de ser optimista para el domingo, no se guardó nada y lanzó una brutal autocrítica acerca del pobre rendimiento del Alpine en lo que va del fin de semana: “Fue un desastre, traté de extraer todo lo que podía del auto, traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero, voy haciendo drift (NdR: derrapando) toda la vuelta. Salgo de la (curva) 2 totalmente de costado, voy patinando en la (curva) 3, que no puedo ni traerlo en la pista, en la 4 entra de cola, se mueve, no tracciona. Me quedo sin gomas traseras en la curva 5 y el último sector es imposible, con el auto que tenemos hoy en día, imposible“, comenzó.

La brutal y ácida autocrítica de Franco Colapinto tras clasificar 13° en el GP de Barcelona X @SC_ESPN “Sabía que iba a ser muy difícil, intenté jugármela, pero no sale nada. La verdad es que es muy malo el balance, no encontramos la vuelta el fin de semana. Di vuelta el auto para la FP3, di vuelta el auto para la Qualy, no hace nada. Nada funciona“, continuó.

Por último, haciendo un balance general, Colapinto reconoció que el A526 este fin de semana no está como en otros Grandes Premios y si bien puntuar es posible, necesitan mejorar mucho con respecto a la simulación de carrera que hizo ayer en la FP2, donde se notó mucho la degradación del auto: “En general, una qualy muy difícil, un auto muy incómodo de manejar, no lo disfruté. Intenté ir al límite, pero cuando voy al límite, el auto hace lo que quiere. Una pena. Ayer íbamos más lento que los Fórmula 2, un desastre. Empecé en 1:20 y terminé en 1:26, la degradación era muy mala, ojalá todos tengan degradación porque sino… Ayer el long-run fue muy malo de manejar“, concluyó.