¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras sumar su primer punto en China?
Franco Colapinto finalizó en el puesto 10° en Shanghái y sumó su primer punto como piloto de Alpine. Ahora, en dos semanas tendrá un nuevo desafío.
La alegría de todos los argentinos este domingo se la debemos a una sola persona: Franco Colapinto. El piloto de 22 años completó una histórica carrera en Shanghái, terminó en el 10° lugar y sumó su primer punto como piloto de Alpine tras un año y medio.
El número 43 disputó una carrera monumental donde tuvo excelentes adelantamientos, defensas férreas contra los pilotos de Haas, un indignante choque con Esteban Ocon y un poco de fortuna por los abandonos de los McLaren y Max Verstappen.
Con todo estoy y un poco más, Franco Colapinto se sumó a la lista de los pilotos que ya sumaron puntos en lo que va de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y ahora buscará seguir con este gran presente, al igual que su compañero Pierre Gasly (terminó sexto), en la próxima carrera.
El Gran Premio de Japón, el próximo desafío de Colapinto en la F1
Tras el GP de China, el númro 43 tendrá una semana para descansar y recién el fin de semana del 27 al 29 de marzo disputará el Gran Premio de Japón en el Circuito Internacional de Suzuka donde buscará seguir sumando puntos con la escudería francesa.
El jueves 26 de marzo, Franco enfrentará la primera práctiba libre en Suzuka que será a las 23:30 (hora de Argentina). Luego, el viernes a las 3:00 disputará la segunda tanda de entrenamientos libres. Nuevamente, a las 11:30 se llevará a cabo la tercera y última práctica previo a la clasificación del sábado a las 3:00. Finalmente, el domingo se correrá el Gran Premio de Japón a partir de las 2:00 hora de Argentina.