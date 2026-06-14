El tremendo elogio de Colapinto a Hamilton tras su histórico triunfo en Barcelona: "Es un día histórico para el deporte"

La victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona dejó múltiples repercusiones dentro del paddock de la Fórmula 1. Una de las más destacadas fue la de Franco Colapinto, quien no ocultó su admiración por el británico luego de que consiguiera su primer triunfo con Ferrari y alcanzara la impresionante marca de 106 victorias en la máxima categoría.

El piloto argentino, que completó una sólida actuación para terminar en el décimo puesto y sumar puntos importantes para Alpine, fue consultado sobre el éxito del siete veces campeón del mundo. Lejos de mostrarse indiferente, el pilarense destacó la magnitud de lo conseguido por Hamilton y remarcó el nivel de vigencia que mantiene a sus 41 años.

Colapinto se deshizo en elogios hacia Hamilton tras su victoria en Barcelona "Es una locura. Estaba llorando Lewis, se emocionó y seguro habrá emocionado a muchos. Es un día histórico para el deporte y para la Fórmula 1 que Lewis haya conseguido su primera victoria en un GP con Ferrari, la marca con más historia y más aura de la categoría. Y además el piloto con los mejores números de la Fórmula 1 y el ídolo de muchos", expresó Colapinto, quien compartió pista con el británico durante las 66 vueltas disputadas en el trazado catalán.

El tremendo elogio de Franco Colapinto a Hamilton tras su triunfo en el GP de Barcelona X @SC_ESPN "Creo que será un día que muchos celebrarán y que seguramente quedará en la historia del deporte. Y por nuestra parte hay que trabajar para la próxima en Austria, para que sea mejor, para sentirnos más cómodos con el auto y seguir empujando para adelante", agregó el pilarense.