Así quedaron Franco Colapinto y Alpine en el campeonato tras la sanción en Barcelona

Franco Colapinto volvió a sumar en el campeonato de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Barcelona , aunque una sanción de 10 segundos le impidió capitalizar por completo su resultado. El argentino había cruzado la meta en la octava posición, pero fue reclasificado décimo y se llevó solo un punto para el Mundial de Pilotos.

La carrera en el circuito de Montmeló terminó con victoria para Lewis Hamilton , quien consiguió su primer triunfo como piloto de Ferrari y alcanzó las 106 victorias en la categoría. Detrás finalizaron George Russell y Lando Norris, mientras que el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, abandonó en las vueltas finales por un problema mecánico cuando marchaba en posición de podio.

A pesar de todo, Colapinto aprovechó una nueva oportunidad para sumar. El argentino fue P10 y completó así su cuarta carrera con puntos en la temporada, después de haber terminado décimo en China, séptimo en Miami y sexto en Canadá.

Con el punto obtenido en Barcelona, Colapinto llegó a 16 unidades en el Mundial de Pilotos. De esta manera, no pudo superar a Oliver Bearman y permanece en le puesto 12º. Su compañero, Pierre Gasly, continúa siendo el mejor representante de Alpine con 41 unidades y el octavo puesto del campeonato.

En la parte alta de la tabla, Antonelli se mantiene como líder con 156 puntos pese a su abandono. Hamilton quedó segundo con 115 y Russell tercero con 106, en una lucha que ganó intensidad tras la séptima fecha de la temporada.

Alpine afianza su quinto puesto entre los constructores

La escudería francesa también sacó conclusiones positivas de su paso por Barcelona. Alpine sumó siete puntos gracias al séptimo puesto de Gasly y al -finalmente. décimo de Colapinto, una cosecha que le permitió alcanzar las 57 unidades en el Campeonato de Constructores.

Con ese resultado, el equipo conserva la quinta posición y amplía la ventaja sobre Racing Bulls. Por delante aparece Red Bull, que añadió 20 unidades en Barcelona y llegó a 89.

Más allá de las diferencias con los equipos que ocupan los primeros lugares, Alpine consolidó su posición en la zona media de la tabla. Para Colapinto, además, el fin de semana representó un nuevo avance en su primer año completo en la Fórmula 1 y una confirmación de su regularidad en la lucha por los puntos.