Gasly destacó el trabajo en equipo con el piloto argentino durante el Gran Premio de Barcelona y valoró los puntos obtenidos por la escudería francesa.

El Gran Premio de Barcelona dejó sensaciones muy positivas para Alpine. Luego de un inicio de fin de semana que había generado más dudas que certezas, la escudería francesa logró revertir el panorama y metió a sus dos pilotos en la zona de puntos. Pierre Gasly finalizó séptimo y Franco Colapinto fue octavo, pero una sanción de 10 segundos lo bajó al 10° lugar, en una carrera que tuvo como gran protagonista a Lewis Hamilton y su histórica primera victoria con Ferrari.

Uno de los momentos de mayor tensión para el equipo llegó en la mitad de la competencia, cuando desde el muro le solicitaron al argentino que cediera su posición a Gasly. La decisión estuvo fundamentada en que el francés contaba con un mejor ritmo en ese tramo de la carrera y podía presionar a los autos que tenía por delante.

Gasly destacó el trabajo junto a Colapinto en Barcelona y celebró el gran momento de Alpine Tras la bandera a cuadros, Gasly valoró el trabajo conjunto realizado con Colapinto y destacó la estrategia ejecutada por Alpine: "Tengo que decir que hemos hecho un buen trabajo en equipo con Franco, presionando a Hulkenberg y a Liam Lawson, y después hemos intentado aprovechar un poco el aire libre", explicó el piloto francés.

image Gasly valoró el gran trabajo de Alpine en el GP de Barcelona y destacó a Colapinto. X @AlpineF1Team Además, reconoció que la suerte también jugó a favor de la estructura de Enstone con la aparición del Virtual Safety Car en un momento clave. "Nos salió el VSC en el momento justo. Tengo que decir que todo está saliendo bien ahora mismo. Es una alegría y hay que aprovecharlo; para el equipo son unos puntos muy importantes", afirmó Gasly, que gracias a las seis unidades cosechadas en España se ubica octavo en el campeonato de pilotos con 41 puntos.