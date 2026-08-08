Boca buscará ratificar su levantada ante Vélez en un duelo atractivo: hora, TV y formaciones

Tras conseguir su primera victoria en el certamen ante Estudiantes, Boca recibe a Vélez en la cancha de Huracán con la necesidad de sumar para seguir creciendo.

Boca recibirá este sábado a Vélez, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que todavía no terminaron los trabajos de reacondicionamiento en La Bombonera y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca viene de conseguir un gran triunfo 1-0 ante Estudiantes de La Plata que le permitió dejar atrás el mal arranque que había tenido en este Torneo Clausura, ya que en las primeras dos fechas había perdido 3-0 con Deportivo Riestra e igualado 2-2 con Newell's.

Boca volverá a ser local en el Ducó Boca ya fue local en el estadio Tomás Adolfo Ducó frente a Estudiantes. Fotobaires Al igual que frente al “Pincha”, Boca volverá a hacer de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que aún no terminó con los trabajos de reacondicionamiento en La Bombonera. Incluso está la posibilidad de que tenga que volver a jugar en el “Palacio” durante la semana, cuando reciba a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Vélez, por su parte, tiene puntaje ideal luego de las victorias sobre Instituto, Talleres e Independiente y no solo se ilusiona en el Torneo Clausura, sino también quiere dar pelea por el título de Campeón de Liga que se entrega a aquel equipo que finalice primero en la tabla anual.