¡Bomba! Un club del fútbol mendocino va por un campeón del mundo con la Selección argentina

Una institución de la provincia avanza para cerrar la llegada de un jugador de renombre y que generaría un fuerte impacto en el fútbol argentino. Qué falta.

Un club del fútbol mendocino intenta por estas horas llegar a un acuerdo con el mediocampista Ever Banega, exjugador de la Selección argentina, en donde fue campeón del mundo, y que cuenta con una dilatada trayectoria tanto en el ámbito local como en el internacional.

La institución que busca marcar un antes y un después con la incorporación del renombrado futbolista es Huracán de San Rafael, cuya dirigencia se encuentra en negociaciones con los agentes del jugador rosarino.

En tan sólo un año, Banega fue campeón del mundo sub20, medalla dorada en los JJOO y campeón de América con Boca. El Globo azuloro ya movió los cimientos del mercado de pases local con la incorporación de más de diez jugadores, entre los que aparecen los ex River Leonel Vangioni y Leonardo Díaz. Ahora va por más.

Un club del fútbol mendocino va por Ever Banega En pleno armado del plantel para participar del próximo Torneo Regional Federal Amateur, que comenzará a fin de mes, el club del sur provincial se propuso cumplir otro anhelo para afrontar el certamen nacional.

Leonel Vangioni, campeón de América con River, ya se sumó al plantel sanrafaelino. Prensa Huracán SR Y si bien restan algunos detalles para poder cerrar la negociación, desde Pueblo Diamante se mostraron optimistas para poder anunciar, en las próximas horas, lo que sería una bomba para el ámbito local y que seguramente moverá los cimientos del fútbol argentino.