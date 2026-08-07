¡Bomba! Un club del fútbol mendocino va por un campeón del mundo con la Selección argentina
Una institución de la provincia avanza para cerrar la llegada de un jugador de renombre y que generaría un fuerte impacto en el fútbol argentino. Qué falta.
Un club del fútbol mendocino intenta por estas horas llegar a un acuerdo con el mediocampista Ever Banega, exjugador de la Selección argentina, en donde fue campeón del mundo, y que cuenta con una dilatada trayectoria tanto en el ámbito local como en el internacional.
La institución que busca marcar un antes y un después con la incorporación del renombrado futbolista es Huracán de San Rafael, cuya dirigencia se encuentra en negociaciones con los agentes del jugador rosarino.
El Globo azuloro ya movió los cimientos del mercado de pases local con la incorporación de más de diez jugadores, entre los que aparecen los ex River Leonel Vangioni y Leonardo Díaz. Ahora va por más.
Un club del fútbol mendocino va por Ever Banega
En pleno armado del plantel para participar del próximo Torneo Regional Federal Amateur, que comenzará a fin de mes, el club del sur provincial se propuso cumplir otro anhelo para afrontar el certamen nacional.
Y si bien restan algunos detalles para poder cerrar la negociación, desde Pueblo Diamante se mostraron optimistas para poder anunciar, en las próximas horas, lo que sería una bomba para el ámbito local y que seguramente moverá los cimientos del fútbol argentino.
Fue campeón del mundo, olímpico y de América
Con último paso por Defensa y Justicia, en donde tuvo poca participación, Banega atraviesa la parte final de una carrera que lo tuvo en su momento como uno de los mejores mediocampistas del mundo.
Su trayectoria comenzó en las inferiores de Newell’s, para después dar el salto a Boca, en donde jugó una temporada y fue campeón de la Copa Libertadores de América 2007. Luego vistió las camisetas del Atlético Madrid, Sevilla, Inter de Milán, Al Shabab de Arabia Saudita, y en el medio registra dos pasos por la Lepra rosarina, antes de recalar en el Halcón de Varela, en enero de este año.
Con la selección fue campeón del mundo sub20 en Canadá 2007, mientras que un año después debutó en la mayor, en un amistoso ante Guatemala, meses antes de ganar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín. Además, jugó el Mundial de Rusia 2018, que fue el cierre de un ciclo por demás exitoso con la albiceleste. ¿Se viene para Mendoza?