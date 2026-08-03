El conmovedor homenaje de un club del fútbol mendocino a un veterano de Malvinas

Atlético San Martín brindó este domingo un emotivo homenaje a la memoria de Emilio Fares , un veterano de Malvinas quien era socio del Chacarero y cuya familia tomó la decisión de donar la indumentaria que Milo utilizó en el Conflicto del Atlántico Sur .

El evento, que surgió de una iniciativa del grupo de Historiadores Albirrojos en conjunto con el Departamento de Cultura del club, se desarrolló en la previa del empate entre el León y Costa Brava de La Pampa , por la primera fecha de la reválida del torneo Federal A.

“El objetivo es mantener viva la memoria y acercar nuestra historia a toda la comunidad. La vitrina ya se encuentra disponible para visitas de escuelas, instituciones y público en general”, comunicaron desde el club del Este provincial.

En la previa del choque ante los pampeamos, la institución albirroja recibió a familiares, amigos y cercanos de Milo , quienes habían tomado la decisión donar el uniforme de combate utilizado en la guerra.

El pequeño pero por demás emotivo acto se llevó a cabo en el sector contiguo a la cantina del estadio Libertador General San Martín , en donde se presentó la vitrina con la indumentaria donada al Museo Emilio Menéndez .

El acto se llevó a cabo en un sector contiguo a la platea del estadio del Chacarero.

María Elena Barbero, esposa de Fares, comentó que "me propusieron llevarlo del departamento y Milo seguramente estaría contento de estar en este lugar. Quiero que las futuras generaciones sepan que un sanmartiniano estuvo en la Guerra de Malvinas”.

Quién fue Milo Fares, héroe de Malvinas

Emilio Alejandro Fares, o Milo como se lo conocía, era un vecino del departamento San Martín y conocido hincha y socio del Atlético Club, quien además formó parte del conflicto bélico de 1982.

En 2021, tras su partida producto de una larga enfermedad, la Agrupación Veteranos de Malvinas de Mendoza colocó una placa recordatoria en la plazoleta Irigoyen en homenaje a la memoria de Fares.