Quién es el mendocino que jugó contra Neymar, le hizo un gol y hasta le sacó una sonrisa

Gonzalo Mottes, defensor de Universidad Central de Venezuela, enfrentó al astro brasileño en un partido de la Copa Sudamericana. Cómo le fue.

Mottes se dio el lujo de enfrentar a Neymar y hasta vivió un momento muy particular.

Gonzalo Mottes podrá contarle a sus hijos y nietos que, entre tantos logros en su ascendente carrera como futbolista profesional, enfrentó y hasta hizo reír a Neymar, el astro brasileño que este miércoles anunció su retiro de la selección de su país.

El defensor enfrentó al delantero en el partido entre su equipo, Universidad Central de Venezuela, y Santos, en el marco de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El partido, que se jugó este martes por la noche en el estadio Urbano Caldeira, terminó 4 a 2 en favor de los brasileños, que lograron clasificarse a la siguiente ronda del torneo continental con un global de 8 a 3.

Más allá del resultado final, el jugador mendocino se dio el lujo no sólo de enfrentar a Ney, sino también de marcar uno de los tantos del cuadro venezolano. ¡Y hasta le sacó una sonrisa!

Quién es el mendocino que enfrentó a Neymar Gonzalo Mottes nació en Godoy Cruz, creció en el barrio Batalla del Pilar y de muy chico le agarró el gustito a la pelota ya que su papá, Daniel Manucho Mottes, fue un reconocido delantero del fútbol local de la década del ´80 y ´90.