Quién es el mendocino que jugó contra Neymar, le hizo un gol y hasta le sacó una sonrisa
Gonzalo Mottes, defensor de Universidad Central de Venezuela, enfrentó al astro brasileño en un partido de la Copa Sudamericana. Cómo le fue.
Gonzalo Mottes podrá contarle a sus hijos y nietos que, entre tantos logros en su ascendente carrera como futbolista profesional, enfrentó y hasta hizo reír a Neymar, el astro brasileño que este miércoles anunció su retiro de la selección de su país.
El defensor enfrentó al delantero en el partido entre su equipo, Universidad Central de Venezuela, y Santos, en el marco de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
El partido, que se jugó este martes por la noche en el estadio Urbano Caldeira, terminó 4 a 2 en favor de los brasileños, que lograron clasificarse a la siguiente ronda del torneo continental con un global de 8 a 3.
Más allá del resultado final, el jugador mendocino se dio el lujo no sólo de enfrentar a Ney, sino también de marcar uno de los tantos del cuadro venezolano. ¡Y hasta le sacó una sonrisa!
Quién es el mendocino que enfrentó a Neymar
Gonzalo Mottes nació en Godoy Cruz, creció en el barrio Batalla del Pilar y de muy chico le agarró el gustito a la pelota ya que su papá, Daniel Manucho Mottes, fue un reconocido delantero del fútbol local de la década del ´80 y ´90.
Comenzó su carrera en Academia Chacras de Coria y Gimnasia para luego probar suerte en el homónimo de La Plata. Después pasó a Defensores de Belgrano y luego dio el salto al exterior para vestir la camiseta del Deportivo Táchira de Venezuela, en donde fue campeón en 2023.
Luego volvió al país para jugar en Aldosivi de Mar del Plata y Chacarita Juniors, hasta que en el actual mercado de pases pasó a Universidad Central. En su carrera disputó 137 partidos de forma oficial y marcó 9 goles, uno el de este martes ante el Santos de Neymar y Pelé.
Un partido que Mottes guardará para siempre
El jugador de 28 años fue titular en el conjunto universitario, jugó los 90 minutos del partido revancha contra el Peixe y hasta anotó el segundo descuento, sobre los 27 minutos del segundo tiempo, a la salida de un tiro de esquina.
Más allá de la goleada en contra y la consecuente eliminación de la Sudamericana, entre su gol y la foto con Ney sonriendo a su lado, la del martes 28 de julio seguramente será una noche difícil de olvidar para los Mottes.