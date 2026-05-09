La tremenda opinión de la Fórmula 1 sobre Franco Colapinto: "Argentina encontró una nueva esperanza"

El gran fin de semana de Franco Colapinto en Miami no pasó desapercibido dentro del mundo de la Fórmula 1 . Una de las voces más respetadas del paddock, el histórico periodista británico David Tremayne, le dedicó una extensa columna en la que aseguró que “Argentina encontró una nueva esperanza” gracias al crecimiento mostrado por el piloto de Alpine .

Miembro del Hall of Fame del periodismo especializado en F1 , Tremayne analizó la evolución del argentino luego de un complicado 2025 y destacó especialmente la manera en que logró recuperarse deportiva y mentalmente para volver a competir entre los protagonistas. Además, remarcó el impacto que genera Colapinto en el público argentino y cómo su irrupción volvió a despertar una pasión histórica por la categoría en el país.

El periodista inglés también valoró la madurez que mostró Franco durante el fin de semana en el Miami, donde consiguió el mejor resultado de su carrera en la máxima categoría . Según explicó, el rendimiento del piloto de Alpine dejó la sensación de que Argentina vuelve a tener un representante capaz de ilusionarse con pelear en la élite del automovilismo mundial.

La tremenda opinión de la Fórmula 1 sobre Franco Colapinto

"Después de una caída en 2025, Colapinto recuperó su magia y el furor de la F1 volvió definitivamente entre los fanáticos argentinos. No sorprende que Colapinto estuviera exultante cuando llegó recientemente a Miami", comenzó escribiendo y recordando el histórico Road Show.

Y ahí aparecieron los inevitables nombres de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann. No desde una comparación directa —para lo cual a Franco Colapinto todavía le faltan muchos kilómetros por recorrer—, sino desde el enorme peso histórico que tiene para Argentina volver a contar con un piloto protagonista en la Fórmula 1.

David Tremayne repasó la era gloriosa de Fangio, sus cinco títulos mundiales y su condición de leyenda absoluta, además del impacto posterior de Reutemann, a quien definió como “uno de los maestros más dulces del manejo artístico”. También recordó a otros argentinos que intentaron abrirse camino en la categoría tras ellos y remarcó que el presente de Colapinto volvió a encender la ilusión de todo un país con la máxima categoría.

franco colapinto miami El desempeño de Franco Colapinto en Miami generó repercusiones. Instagram @alpinef1team

En ese contexto ubicó a Colapinto: “Y ahora está Franco. La nueva esperanza de una nación”. Aunque, de la misma manera, avisó: "Las esperanzas inevitablemente se convierten en expectativas, y eso puede ser difícil de cumplir".

La presión de correr para un país con mucha historia en la Máxima

Por último, destacó especialmente la presión que implica correr para un país tan atravesado por la historia de la F1: “Las presiones son enormes cuando intentás hacerte un nombre, y Argentina estuvo hambrienta de un piloto de primer nivel desde que Reutemann colgó el casco en 1982”.