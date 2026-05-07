F1 2026: quiénes tuvieron las mejores largadas hasta ahora y cómo fue el "mano a mano" entre Colapinto y Gasly

Las primeras vueltas comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en el desarrollo de la temporada 2026 de Fórmula 1 . Con los cambios reglamentarios implementados este año, las diferencias entre buenas y malas largadas se hicieron más evidentes y varios equipos encontraron allí una oportunidad para ganar posiciones rápidamente.

En ese contexto, la Fórmula 1 publicó un informe estadístico tras las primeras cuatro fechas, disputadas en Australia, China, Japón y Miami, para analizar qué pilotos y escuderías avanzaron -o perdieron- más lugares en los metros iniciales de las carreras.

Aunque Williams y Ferrari fueron los equipos más destacados en los números generales, Alpine también logró cerrar las primeras competencias con saldo positivo gracias al aporte de Franco Colapinto y Pierre Gasly en las largadas.

Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de Japón

Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de Japón

El análisis publicado por la página oficial de la Fórmula 1 muestra que Williams acumuló 22 posiciones ganadas en las primeras vueltas entre Australia y Miami, mientras que Ferrari sumó 21. En el caso de Ferrari, la categoría explicó que uno de los factores es la decisión técnica de utilizar un turbocompresor más pequeño. Según el informe, esa elección permitió una respuesta más rápida del turbo en las largadas, algo que podría haber contribuido a mejorar el rendimiento en los primeros metros.

Charles Leclerc aparece como el piloto que más posiciones recuperó hasta el momento, con 12 lugares ganados. Detrás quedaron Carlos Sainz y Alex Albon con 11 cada uno, Esteban Ocon con 10 y Lewis Hamilton con nueve.

Williams, por su parte, encontró en las primeras vueltas una posibilidad para recuperar terreno después de algunas clasificaciones complicadas. El informe señala que el rendimiento irregular del auto llevó en varias ocasiones a Sainz y Albon a largar desde posiciones retrasadas, aunque luego consiguieron avanzar rápidamente en carrera.

largadas equipos F1 La Fórmula 1 analizó el rendimiento de pilotos y equipos en las primeras vueltas del año. www.formula1.com

El aporte de Colapinto y Gasly para Alpine

Dentro de ese análisis general, Alpine aparece con nueve posiciones ganadas en las largadas de las primeras cuatro fechas de la temporada. Según los datos oficiales compartidos por la Fórmula 1, seis de esas posiciones corresponden a Franco Colapinto y las otras tres a Pierre Gasly.

El registro refleja uno de los aspectos positivos del equipo francés en el arranque de 2026 al conseguir mantenerse con balance favorable en un apartado que empezó a adquirir mayor relevancia con el nuevo reglamento.

largadas pilotos F1 La estadística analizada es positiva para Franco Colapinto. www.formula1.com

La Fórmula 1 explicó que para elaborar el informe utilizó un sistema de clasificación ajustado, eliminando de la cuenta a los pilotos que figuraban en la grilla pero finalmente no largaban. De esa manera, se evitó sumar posiciones “fantasma” generadas por abandonos previos al inicio de la carrera.

Los equipos que más posiciones perdieron

En el otro extremo de la tabla aparecieron Audi, Red Bull y Mercedes como las estructuras con peores registros en las largadas durante las primeras cuatro fechas. Audi acumuló un saldo negativo de 34 posiciones, mientras que Red Bull perdió 30 y Mercedes 24. Gran parte de las pérdidas de Audi estuvieron vinculadas a Nico Hulkenberg, quien registró un balance de -33.

Max Verstappen y Kimi Antonelli también aparecen entre los pilotos con más posiciones cedidas en las primeras vueltas, ambos con un saldo de -20. En el caso de Antonelli, el informe destaca que perdió lugares en todas las competencias disputadas hasta ahora, tanto sprint como Grandes Premios.

Tras la carrera en Miami, Toto Wolff reconoció las dificultades de Mercedes en este aspecto y explicó: “No estamos haciendo un buen trabajo al proporcionarles una herramienta adecuada, ya sea el embrague o las estimaciones de agarre”.

Con varias fechas todavía por delante, la Fórmula 1 considera que las largadas seguirán teniendo un papel importante en el campeonato. Mientras Williams y Ferrari lideran los registros positivos, Alpine consiguió mantenerse con números favorables gracias al aporte de Colapinto y Gasly en las primeras vueltas.