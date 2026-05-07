La inesperada alternativa que analiza la Fórmula 1 para reincorporar una carrera al calendario 2026

La Fórmula 1 todavía no descarta recuperar una de las carreras suspendidas del calendario 2026 y ya analiza distintas alternativas para reorganizar el cierre de la temporada. Aunque la guerra en Medio Oriente obligó a cancelar los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita previstos para abril, la categoría mantiene abiertas algunas opciones para reincorporar al menos una fecha antes de diciembre.

La situación comenzó a complicarse en la previa del inicio del campeonato, cuando el conflicto con Irán alteró la planificación original de la temporada y dejó un extenso receso entre Japón y Miami. Desde entonces, la Fórmula 1 evitó hablar de cancelaciones definitivas y dejó abierta la posibilidad de reprogramar alguno de los eventos si el contexto internacional mejora.

Mientras tanto, Liberty Media y la cúpula de la categoría siguen monitoreando la evolución del conflicto y mantienen conversaciones permanentes con equipos y promotores para evaluar posibles escenarios de cara al último tramo del año.

Según informó The Race, dentro de la Fórmula 1 consideran poco probable que Baréin y Arabia Saudita regresen juntos al calendario 2026, aunque todavía existe la posibilidad de reincorporar una de las dos carreras hacia el final de la temporada.

El tema fue abordado durante una conferencia telefónica con inversores organizada por Liberty Media para presentar los resultados financieros del primer trimestre del año. Allí, el CEO de la compañía, Derek Chang, reconoció que la prioridad continúa siendo la seguridad de todos los involucrados dentro del campeonato.

“El bienestar de todos en la F1 es lo primero y siempre gestionamos el calendario teniendo en cuenta ese principio”, explicó Chang. Sin embargo, también dejó abierta la puerta a una posible reprogramación: “Podría ser posible reprogramar una carrera hacia el final de la temporada”.

Además, aseguró que Stefano Domenicali y su equipo se encuentran “trabajando horas extras” para seguir de cerca la situación en Medio Oriente y analizar cómo podría impactar en el calendario.

La primera opción que estudia la Fórmula 1

Dentro de los escenarios que se analizan, la alternativa más sencilla sería reincorporar una carrera durante el fin de semana del 2 al 4 de octubre. Esa fecha aparece libre entre el Gran Premio de Azerbaiyán, previsto para el 26 de septiembre, y el Gran Premio de Singapur, programado para el 11 de octubre.

En caso de avanzar esa posibilidad, el candidato con más chances sería Baréin. La idea permitiría sumar una nueva triple fecha antes de la seguidilla de competencias en Estados Unidos, México y Brasil.

alpine baréin Baréin aparece como el candidato más sólido para "volver" al calendario 2026 de la Fórmula 1. www.francolapinto.com

Aunque eso aumentaría la exigencia logística para los equipos y para la organización, dentro de la Fórmula 1 consideran que el impacto económico podría compensar el esfuerzo adicional. Los Grandes Premios de Medio Oriente representan algunos de los contratos comerciales más importantes del campeonato y recuperar una de esas carreras ayudaría a sostener los ingresos previstos para la temporada.

Sin embargo, esa opción depende directamente de la evolución política y militar en la región. Según trascendió, durante el Gran Premio de Miami los equipos fueron informados de que no se tomará ninguna decisión mientras no exista una reducción clara y sostenida de las tensiones.

El escenario más extremo

Si la situación no mejora durante los próximos meses, la Fórmula 1 también contempla alternativas un poco más complejas para reorganizar el cierre de la temporada. Actualmente, el calendario marca una secuencia final con Las Vegas el 21 de noviembre, Qatar el 29 de noviembre y Abu Dhabi el 6 de diciembre. Una de las ideas que comenzó a circular sería utilizar el 6 de diciembre para disputar el GP de Arabia Saudita o Baréin y trasladar la definición del campeonato en Abu Dhabi al 13 de diciembre.

Ese movimiento implicaría la primera serie de cuatro carreras consecutivas, algo que supondría un desafío importante tanto para los equipos como para Formula One Management.

Más allá de las dificultades operativas, la posibilidad sigue sobre la mesa debido al peso económico de esas competencias. Arabia Saudita, por ejemplo, cuenta con uno de los acuerdos comerciales más elevados de toda la temporada.

Cualquier modificación de ese tipo necesitaría además la aprobación de los equipos y una planificación anticipada por las implicancias logísticas vinculadas a viajes, transporte de carga y disponibilidad del personal.

Los planes de contingencia que ya analiza la categoría

La Fórmula 1 también comenzó a preparar escenarios alternativos en caso de que el conflicto se extienda y termine afectando incluso a Qatar y Abu Dhabi, carreras previstas para el cierre del campeonato.

Aunque la categoría no quiere reducir el calendario por debajo de las 22 fechas, encontrar reemplazos en diciembre no resulta sencillo debido al invierno europeo y a las limitaciones climáticas de muchos circuitos tradicionales.

En ese contexto, aparecieron algunas ideas menos convencionales, aunque todavía sin confirmación oficial. Durante la conferencia con inversores, Stéfano Domenicali evitó entrar en detalles específicos, pero dejó en claro que ya existen planes de respaldo preparados.

“Lo único que puedo decir es que tenemos planes, que esperamos no tengan que aplicarse”, señaló el CEO de la Fórmula 1. Luego agregó: “Nos estamos alineando con los equipos y con los promotores, porque eso es algo que tiene una gran repercusión”.

stefano domenicali Stéfano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. www.formula1.com

Domenicali también explicó que la categoría busca evitar declaraciones que alimenten especulaciones prematuras mientras continúa el seguimiento de la situación internacional.

El impacto económico detrás de cada decisión

La necesidad de recuperar carreras no responde solamente a una cuestión deportiva. El contexto financiero también juega un papel importante dentro de las evaluaciones actuales de la Fórmula 1.

Liberty Media informó que durante el primer trimestre de 2026 la categoría incrementó sus ingresos un 53%, alcanzando los 617 millones de dólares respecto al mismo período del año pasado. Parte de ese crecimiento estuvo relacionado con la disputa de una carrera adicional frente a 2025.

Sin embargo, el segundo trimestre podría presentar un panorama diferente. La suspensión de Baréin y Arabia Saudita redujo la cantidad de competencias previstas para ese período: mientras en 2025 hubo nueve carreras, este año solamente habrá cinco.

Por ese motivo, recuperar al menos una fecha antes del final del campeonato aparece como una posibilidad que la Fórmula 1 sigue considerando seriamente, aunque cualquier decisión dependerá primero de la evolución del conflicto en Medio Oriente.