Stéfano Domenicali rompió el silencio tras las críticas de Verstappen a las nuevas reglas de la Fórmula 1

En medio del debate por el reglamento técnico de 2026, la Fórmula 1 salió a responder a las críticas expresadas por Max Verstappen . El CEO de la categoría, Stéfano Domenicali , reconoció la importancia de la voz del neerlandés, aunque advirtió sobre el efecto que generan sus declaraciones en el entorno del deporte.

Con las primeras carreras ya disputadas y una pausa en abril que abre espacio para el análisis, la FIA y los equipos continúan evaluando posibles ajustes en distintos aspectos técnicos que surgieron en el inicio del campeonato.

Entre los puntos bajo revisión aparecen cuestiones vinculadas al uso de la energía y su impacto en la dinámica de carrera, en un contexto que también generó opiniones divididas dentro del paddock.

En declaraciones a Motorsport, Domenicali dejó en claro que la relación con los pilotos es permanente y que sus opiniones forman parte del proceso de toma de decisiones . "Mis conversaciones con ellos son definitivamente muy abiertas y saben que me importan sus opiniones. Quiero que participen", sostuvo.

"Pero, por supuesto, a veces hay una especie de juego que hay que tener. Si hablas con los pilotos de arriba, siempre están muy contentos porque están ganando. Los demás pueden estar frustrados, también porque les gusta una forma diferente de competir, lo cual respeto mucho”.

stefano domenicali1 Stéfano Domenicali defendió la "nueva" Fórmula 1. www.formula1.com

Cambios en estudio tras el arranque del campeonato

Durante este período sin actividad, los equipos y la dirigencia mantendrán reuniones para avanzar en posibles modificaciones, muchas de ellas surgidas de intercambios técnicos recientes.

El objetivo principal es corregir situaciones que puedan comprometer la seguridad o afectar el espectáculo, especialmente en lo referido a las diferencias de velocidad en pista y al comportamiento de los autos en clasificación.

Más allá de estas discusiones, la organización destaca que los indicadores globales del campeonato continúan siendo positivos, tanto en convocatoria como en audiencia.

Max Verstappen y la influencia de su figura

Domenicali también se refirió puntualmente al rol de Verstappen dentro de la Fórmula 1, no solo por su rendimiento sino por su peso mediático. "Creo que con Max hemos hablado muchas, muchas veces desde el principio. Así que yo entiendo sus comentarios y él entiende el panorama general. Incluso hoy ha estado en una reunión donde estaba muy interesado en dar sugerencias. Así que, ya sabes, no quiero caer en la trampa de intentar crear un antagonismo porque ese no soy yo. No es la forma en que queremos ver esto”.

"Así que vamos a estar juntos. Él es el mejor piloto, es campeón del mundo, múltiple campeón del mundo, y por supuesto, su voz tiene que ser escuchada. Pero, por supuesto, él sabe que su voz también tiene un peso. Y necesita respetar ese peso porque a veces algunas personas pueden interpretarlo de manera equivocada. Y esto es algo que no deberíamos permitir que ocurra”.

max verstappen Max Verstappen, el principal detractor de las reglas 2026 de la F1. Shutterstock

Una mirada más amplia sobre el futuro de la Fórmula 1

El dirigente italiano también hizo referencia a las comparaciones con otras categorías, en un momento en el que algunos pilotos exploran alternativas fuera de la Fórmula 1. "No sé si en el Reino Unido existe la misma forma de decirlo, pero en Italia la gente cree que el césped del vecino es más verde. Y a veces, cuando vas al otro lado, dices, oh, Dios mío, no es verdad. Así que respetemos lo que hemos logrado juntos, pero también escuchemos y seamos muy, muy abiertos a cualquier tipo de comentario que hayamos hecho juntos. Sin ningún tipo de juegos políticos en los que todos a veces se sienten tentados a caer”.

Finalmente, Domenicali insistió en que el crecimiento de la categoría depende del equilibrio entre la crítica constructiva y el compromiso colectivo. "Creo que las carreras son muy, muy buenas. Y cuanto más hablemos juntos, mejor será para el deporte. Porque ellos son, y lo digo porque soy mayor pero no olvido lo que digo, la joya de nuestro deporte. Así que necesitamos proteger esa joya de nuestro deporte, al mismo tiempo que ellos tienen que proteger el ecosistema del que forman parte”.