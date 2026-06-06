River podría jugar un amistoso ante un gigante de Europa en el Monumental: rival y posible fecha

River Plate avanza en la planificación de la segunda parte de la temporada con varios frentes abiertos. Mientras trabaja en la conformación del plantel y en la llegada de refuerzos , también define los detalles de una extensa pretemporada que realizará en España. En ese contexto, surgió la posibilidad de disputar un amistoso internacional de alto perfil en el estadio Monumental .

Según trascendió desde España, Barcelona habría recibido una invitación para jugar en Buenos Aires a fines de julio, principios de agosto. De concretarse, el encuentro serviría como parte de la preparación de ambos equipos de cara a los desafíos del segundo semestre y marcaría el regreso del conjunto catalán a la Argentina después de más de seis décadas.

La eventual presentación del equipo dirigido por Hansi Flick coincidiría con el tramo final de su puesta a punto antes del inicio de una nueva temporada en LaLiga. Del lado de River , el partido se desarrollaría en plena competencia oficial, ya que para entonces el club de Núñez ya estaría disputando el Torneo Clausura.

River tiene previsto realizar una pretemporada en Alicante entre el 21 de junio y el 5 de agosto. El cuerpo técnico considera fundamental ese período de trabajo para consolidar la estructura del plantel y preparar los compromisos que afrontará durante la segunda mitad del año.

En paralelo, Barcelona reorganizó su calendario debido a la exigencia acumulada por la reciente Copa del Mundo. Por ese motivo, el vigente campeón de LaLiga decidió descartar las habituales giras comerciales por Estados Unidos y Asia. En cambio, realizará una concentración entre el 27 de julio y el 3 de agosto en Saint George's Park, el reconocido centro de entrenamiento utilizado habitualmente por la selección de Inglaterra.

El conjunto blaugrana ya tiene confirmado un amistoso frente a Birmingham para el 31 de julio y analiza sumar otro compromiso durante ese período, escenario que abre la puerta a una posible visita al Monumental.

El antecedente entre River y Barcelona

Si las negociaciones prosperan, River y Barcelona volverían a enfrentarse después de casi una década. El último cruce oficial entre ambos fue en la final del Mundial de Clubes de 2015, disputada en Japón, donde el equipo español se impuso por 3-0, con un gol anotado por Messi.

river barcelona 2015 River y Barcelona, durante la final del Mundial de Clubes 2015.

Además, la posible visita tendría un valor histórico adicional. La última vez que Barcelona jugó en territorio argentino fue en 1964, cuando participó de la Copa Confraternidad Iberoamericana y enfrentó a River, Boca, Botafogo y Millonarios.

Por ahora, en Núñez la prioridad continúa siendo el mercado de pases y la conformación del plantel para la segunda parte del año. Sin embargo, en las próximas semanas podría definirse una oportunidad que despertaría una enorme expectativa entre los hinchas: la posibilidad de ver a Barcelona nuevamente en el estadio Monumental.