Mastantuono y Echeverri tuvieron un fuerte gesto con River en medio de especulaciones con sus vueltas

Mientras crecen los rumores sobre sus vueltas al Millonario, Mastantuono y Echeverri tuvieron un sentido gesto con todo el pueblo riverplatense.

Una simple publicación en redes sociales alcanzó para encender la ilusión de los hinchas de River. Claudio Echeverri compartió una foto junto a Franco Mastantuono en la que ambos aparecen jugando al fútbol con la camiseta del Millonario. El mensaje que acompañó la imagen, cargado de afecto y nostalgia, rápidamente generó repercusión entre los fanáticos, que comenzaron a imaginar un futuro reencuentro de ambos en Núñez.

Echeverri y Mastantuono tuvieron un fuerte gesto con River Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062709607806476291?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2062709607806476291%7Ctwgr%5E11310dfb524962f2d4d67472fd005bd64fd3536e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Friver%2Funa-foto-que-ilusiona-a-todos-los-hinchas-mastantuono-y-echeverri-jugaron-un-picado-con-la-de-river&partner=&hide_thread=false SE DIVIERTEN LOS PIBES. Mastantuono y Echeverri en acción, con la camiseta del club que los vio crecer... ¿Se puede soñar con su regreso a RIVER en este mercado de pases?



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El presente de Echeverri atraviesa un momento de definiciones. Luego de su paso por Girona, equipo que perdió la categoría en España, el atacante argentino deberá regresar a Manchester City para conocer qué lugar ocupará en la planificación deportiva del club inglés. Con cambios recientes en la conducción técnica, su situación será evaluada durante las próximas semanas antes de tomar una decisión sobre su futuro.

Por el lado de Mastantuono, el panorama tampoco parece estar completamente despejado. Si bien el mediocampista mantiene la intención de continuar desarrollando su carrera en Europa, desde Real Madrid no descartan analizar alternativas en el próximo mercado de pases. La competencia interna y la necesidad de recuperar parte de la inversión realizada podrían influir en cualquier determinación.

El club español desembolsó una cifra cercana a los 45 millones de euros para quedarse con una de las mayores promesas del fútbol argentino, por lo que cualquier movimiento deberá contemplar el aspecto económico. En ese contexto, distintos equipos del continente siguen de cerca la situación del ex River, atento a una posible oportunidad.