Primer borrado de peso en River: le comunicaron a uno de los jugadores más caros del plantel que no será tenido en cuenta

River Plate comenzó a dar los primeros pasos de una profunda reestructuración de su plantel profesional. Con la mirada puesta en el segundo semestre y en la próxima ventana de transferencias, la dirigencia ya trabaja en distintas definiciones vinculadas con el futuro de varios futbolistas.

Las declaraciones realizadas días atrás por Stefano Di Carlo dejaron en claro cuál será la postura del club frente a determinados casos. El dirigente adelantó que River adoptará una política más activa respecto de las salidas y que, en algunos escenarios, incluso asumirá pérdidas económicas con tal de avanzar en la renovación del plantel.

En ese contexto, uno de los primeros nombres que aparece en la lista de futbolistas prescindibles es el de Maximiliano Salas . El delantero, que llegó al Millonario luego de una fuerte inversión económica, ya fue informado de que no será tenido en cuenta y deberá buscar un nuevo destino para continuar su carrera.

Según pudo confirmar La Página Millonaria, River ya le notificó a Salas que no continuará en la institución. La comunicación estuvo a cargo de Pablo Longoria, director deportivo del club y uno de los responsables de ejecutar las decisiones vinculadas con la conformación del plantel para la próxima etapa.

La determinación representa uno de los primeros movimientos concretos de una depuración que promete tener varios capítulos en los próximos meses. De hecho, el atacante no sería el único futbolista que deberá resolver su futuro fuera de Núñez.

maxi salas Maxi Salas, el primer borrado de peso en River. Instagram @riverplate

Mientras tanto, desde el club ya analizan posibles alternativas para concretar su salida. Los mercados de Brasil y México aparecen como los destinos más probables para un jugador que todavía conserva cartel internacional pese a haber perdido protagonismo durante la última temporada.

De una llegada que generó ilusión a quedar fuera de los planes

Cuando River decidió ejecutar la cláusula de rescisión de Salas en Racing, la operación despertó una enorme expectativa entre los hinchas. Sus primeras actuaciones reforzaron esa sensación gracias a su intensidad, entrega y capacidad para aportar goles en momentos importantes.

Sin embargo, con el paso de los meses su rendimiento comenzó a perder regularidad. El delantero dejó de tener el impacto de sus primeros encuentros y fue cediendo terreno dentro de la consideración de -en ese momento- Marcelo Gallardo.

Con Eduardo Coudet la situación se volvió todavía más compleja. Primero le costó encontrar continuidad y luego terminó relegado en la rotación ofensiva, una realidad que fue debilitando sus posibilidades de consolidarse como una alternativa importante dentro del equipo.

Una salida que dejará pérdidas en las arcas del club

La intención de River es encontrar una oferta que permita resolver su situación durante el próximo mercado de pases. Sin embargo, en Núñez son conscientes de que será muy difícil recuperar la cifra invertida para incorporarlo desde Racing.

La transferencia se había concretado a cambio de unos ocho millones de dólares, una suma que difícilmente vuelva a ingresar a las arcas del club. El propio Di Carlo anticipó que este tipo de situaciones forman parte de la estrategia que impulsará la dirigencia. “Hemos cambiado un formato que ha sido habitual en nosotros de esperar procesos, pero la lógica será gestionar la salida de los jugadores. En algunos venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor de lo que compramos, asumiendo la pérdida“.

Todo indica que el caso de Maximiliano Salas encaja dentro de esa última descripción. Con la decisión ya comunicada y sin lugar dentro de la planificación deportiva, el delantero se encamina a cerrar su etapa en River mucho antes de lo que imaginaban quienes apostaron fuerte por su contratación.