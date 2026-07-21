River está a un paso de cerrar el fichaje de Ángel Correa: cuánto pagará y qué falta para concretarlo
River llegó a un acuerdo con los Tigres UANL para que Ángel Correa sea su sexto refuerzo, aunque deberá abonar una suma exorbitante de dinero.
River Plate se trazó como meta fichar a Ángel Correa en este mercado de pases. Y tras regresar oficialmente a la actividad y de cara a un segundo semestre en el que buscará pelear tanto el Torneo Clausura como la Copa Sudamericana, está a un paso de cerrar su tan deseado sexto refuerzo.
Hace varias semanas que el Millonario viene negociando con los Tigres UANL, que pese al deseo del jugador de que se efectúe la transferencia, no querían soltarlo por menos de lo que vale su cláusula de salida. Tras casi dos meses de discutir los términos y condiciones, ambas instituciones lograron llegar a un acuerdo para realizar el traspaso, aunque con una resolución que no deseaba la Banda.
River pagará 15 millones de dólares por Ángel Correa
Es que el elenco auriazul no cedió en sus pretensiones económicas y en Núñez deberán pagar los 15 millones de dólares que le pidieron en primer término. Una vez convenido esto, solo resta definir y cerrar detalles legales e impositivos que permitan abonar dicha cifra sin activar directamente su rescisión, y siempre que desde México no salgan con una nueva exigencia de último momento.
De no mediar ningún inconveniente, Angelito estará en condiciones en los próximos días para sumarse al plantel. El campeón del mundo será el sexto refuerzo de River en este mercado de pases de invierno, tras las incorporaciones de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.
Correa viene de tener una gran temporada en términos individuales en Tigres, al que se sumó a mediados del 2025 tras 11 años en el Atlético de Madrid. Con el cuadro de Nuevo León jugó un total de 54 partidos, en los que convirtió 23 goles y aportó 14 asistencias. Sus grandes rendimientos hicieron que rápidamente se ganara el amor de los hinchas, aunque luego esto se le volvió en contra al conocerse sus deseos de ir al Millonario.