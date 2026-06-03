Tras la llegada de Otamendi, River está a un paso de cerrar a su segundo refuerzo por US$ 5.000.000

River aceleró en el mercado de pases y quedó muy cerca de cerrar a Mauro Arambarri como su segundo refuerzo, luego de haber concretado la llegada de Nicolás Otamendi .

El Millonario abrió negociaciones por el mediocampista uruguayo y pagaría 5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase que pertenece al Getafe, club en el que juega actualmente. El resto de la ficha se divide entre Boston River de Uruguay, que posee un 30%, y el propio futbolista junto a sus apoderados, que cuentan con el 20% restante.

La propuesta contractual de River para Arambarri sería por tres años y medio, mientras el jugador aguarda la resolución desde su campo en Uruguay. En Núñez son optimistas y entienden que la operación podría encaminarse en las próximas horas.

Eduardo Coudet , quien valora su polifuncionalidad, despliegue y capacidad para aportar en las dos áreas. Además, el uruguayo tiene experiencia europea, es uno de los referentes del Getafe y también cuenta con pasado en la selección de Uruguay.

Embed {EXCLUSIVO} Mauro Arambarri, a un paso de #River.



US$5M por el 50% que es propiedad de #Getafe.



Compra de Boselli, factor de la operación.



El contrato del está acordado y será por tres años y medio. pic.twitter.com/VJAFME26ZL — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 3, 2026

El volante fue pedido expresamente por Eduardo Coudet, quien valora su polifuncionalidad, despliegue y capacidad para aportar en las dos áreas. Además, el uruguayo tiene experiencia europea, es uno de los referentes del Getafe y también cuenta con pasado en la selección de Uruguay.

Arambarri, surgido en Defensor Sporting, llegó al fútbol español en 2017 tras un paso por el Burdeos de Francia. En Getafe se consolidó como una pieza importante y también se transformó en uno de los encargados de la pelota parada.

Fuente: NA