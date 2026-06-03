La imagen de Dibu Martínez que sorprendió en la práctica de la Selección argentina en Kansas

Mientras continúa con la recuperación de una fractura en el dedo, Dibu Martínez realizó ejercicios específicos con una sola mano y sin utilizar guantes.

Dibu Martínez entrenó sin guantes y con un vendaje especial en una de sus manos.

Dibu Martínez volvió a ser protagonista en la preparación de la Selección argentina para el Mundial 2026. En el Compass Minerals National Performance Center de Kansas, el arquero realizó una práctica particular mientras continúa recuperándose de la fractura en el dedo anular de la mano derecha que sufrió antes de la final de la UEFA Europa League.

Durante la primera jornada abierta a la prensa, el marplatense trabajó sin colocarse los guantes y realizó ejercicios específicos utilizando únicamente la mano izquierda. La derecha permaneció protegida con una férula para evitar riesgos mientras avanza el proceso de recuperación.

El llamativo entrenamiento del Dibu Martínez con una mano El particular entrenamiento de Dibu Martínez en la Selección El particular entrenamiento de Dibu Martínez en la Selección. DSports Bajo la supervisión del entrenador de arqueros Martín Tocalli, Dibu participó de distintos movimientos técnicos adaptados a su situación física. Mientras Gerónimo Rulli y el resto de los guardametas trabajaban con normalidad, el número 23 mostró su capacidad para seguir sumando actividad pese a la lesión.

Martínez lleva aproximadamente dos semanas de recuperación desde la fractura que sufrió en Europa. A pesar del problema físico, incluso disputó la final continental con su club antes de iniciar el tratamiento correspondiente durante el receso.