Tremendo momento en la TV española entre Florentino Pérez y Riquelme, candidato opositor en Real Madrid: qué pasó

La campaña electoral del Real Madrid vivió una jornada explosiva. Enrique Riquelme, el candidato opositor a Florentino Pérez , se presentó en el programa El Hormiguero y sorprendió con una serie de promesas de alto impacto que incluyeron los fichajes de Erling Haaland y Rodri .

Sin embargo, mientras el empresario hablaba en televisión, el actual mandatario merengue respondió con un golpe político y deportivo: anunció el regreso de José Mourinho .

Riquelme fue más allá de una simple declaración de intenciones. El candidato aseguró que, si gana las elecciones del próximo domingo 7 de junio , ambos futbolistas del Manchester City vestirán la camiseta blanca. Incluso reveló que firmó un compromiso ante notario para hacerse cargo del ciento por ciento de las cuotas sociales durante una temporada si no logra concretar esas incorporaciones.

Riquelme firma ante notario que pagará las cuotas de los socios si no llegan Haaland y Rodri

Riquelme firma ante notario que pagará las cuotas de los socios si no llegan Haaland y Rodri

"Nunca se venderá nada del club, y al 100% seguirá siendo de los socios. Eso está aquí plasmado. Si incumplo alguna de mis promesas respecto a estos jugadores ( Rodri y Haaland ), he firmado una garantía donde, ante cualquier incumplimiento, pagaría el 100% de todas las cuotas de todos los socios de la próxima temporada", expresó Riquelme. La promesa recordó inevitablemente a la histórica maniobra de Florentino Pérez en el año 2000, cuando anunció la llegada de Luis Figo durante la campaña que terminó llevándolo a la presidencia.

La respuesta de Florentino Pérez

Florentino Pérez anuncia que Mourinho será el entrenador si es elegido presidente Florentino Pérez anuncia que Mourinho será el entrenador si es elegido presidente. Antena 3

Mientras Riquelme ocupaba el centro de la escena mediática, la candidatura oficialista difundió un video que confirmó el fichaje de José Mourinho como futuro entrenador en caso de una nueva victoria electoral. El mensaje no pasó inadvertido: "Mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan", decía la publicación antes de mostrar al técnico portugués vestido con la camiseta del Real Madrid respondiendo con un simple "sí".

Además, el presidente Florentino Pérez prepara las contrataciones de los defensores Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter) en caso de ser reelecto, llegadas que acompañará con el regreso de José Mourinho a la Casa Blanca tras más de una década del final de su primer ciclo.

Qué dijo Riquelme tras el contrataque de Florentino

Consultado justamente por Mourinho, Riquelme tomó distancia. "Es un buen entrenador, pero el perfil de nuestro proyecto es otro estilo totalmente. No me gusta Mourinho para mi proyecto. Tengo otro entrenador", aseguró. Aunque evitó revelar el nombre, adelantó que se trata de un técnico muy querido por los socios y que espera anunciarlo entre viernes y sábado.

Embed La reacción de Riquelme cuando Pablo Motos le dice que Florentino ha anunciado a Mourinho me tiene a lágrimas pic.twitter.com/i5r22QcTbr — Rvn (@RevenRV) June 3, 2026

Además, el candidato explicó que las decisiones deportivas estarán en manos de Raúl González, Fernando Hierro y el futuro entrenador. "El nombre del entrenador vamos a intentar que sea el que todos los aficionados quieren que entrene al Madrid", insistió.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la disputa entre Riquelme y Florentino Pérez elevó la temperatura en la Casa Blanca. De un lado aparecen las promesas de fichajes estelares como Haaland y Rodri. Del otro, la apuesta por el regreso de Mourinho y la continuidad de un proyecto que ya lleva más de dos décadas marcando el rumbo del club.