Mbappé superó a Messi y quedó como máximo goleador histórico de los Mundiales

La pelea entre dos leyendas sumó otro capítulo. Mientras Messi espera la final ante España, Mbappé se adueñó de un récord que parecía reservado para la Pulga.

Si bien no alcanzó para salir tercero, Kylian Mbappé encabezó la remontada de Francia y, por ahora, es el goleador del Mundial con 10 tantos.

Kylian Mbappé volvió a hacer historia en una Copa del Mundo. El delantero francés convirtió dos goles en el triunfo 6-4 de Inglaterra sobre Francia por el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y alcanzó los 22 tantos en la máxima competencia de selecciones, una cifra que le permitió superar a Lionel Messi como máximo goleador histórico del torneo.

Hasta antes del encuentro disputado en Miami, el capitán de la Selección argentina lideraba la clasificación con 21 conquistas acumuladas a lo largo de seis ediciones mundialistas. Sin embargo, la actuación de Mbappé modificó el escenario y dejó al atacante francés en lo más alto de la tabla.

Otro récord que alcanzó Kylian Mbappé Con su doblete en la derrota 6-4 ante Inglaterra, Kiki Mbappé llegó a los 10 goles en el Mundial 2026 y rompió una racha histórica. El último jugador en convertir al menos diez goles en una misma edición de la Copa del Mundo había sido Gerd Muller, en México 1970.… pic.twitter.com/JLonjuunX9 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026 El jugador del Real Madrid construyó gran parte de su marca durante esta Copa del Mundo. En el actual certamen anotó frente a Senegal, Irak, Suecia, Paraguay, Marruecos e Inglaterra, consolidando un promedio goleador impresionante y reafirmando su condición de una de las máximas figuras del fútbol mundial.

De todos modos, la disputa por el récord todavía no está cerrada. Messi tendrá este domingo una última oportunidad para recuperar el liderazgo cuando Argentina enfrente a España en la final del Mundial 2026. Si logra convertir, alcanzará nuevamente a Mbappé o incluso podría superarlo en la cima de la clasificación histórica.

El gol número 22 de Mbappé en 22 partidos de Copas del Mundo Mbappé puso el 3-4 para Francia ante Inglaterra ESPN Detrás de ambos aparecen nombres legendarios del fútbol mundial como Miroslav Klose, Ronaldo Nazario, Gerd Müller, Just Fontaine y Pelé. Sin embargo, la lucha por el primer puesto quedó concentrada en dos futbolistas que marcaron una época y que siguen escribiendo páginas doradas en la historia de los Mundiales.