Fotos y videos: el impactante banderazo argentino en Times Square antes de la final frente a España

Una multitud de argentinos se reunió en el corazón de Manhattan para alentar a la Selección con un tremendo banderazo en la previa del partido decisivo.

Nueva York ya juega la final. Miles de argentinos coparon Times Square con una fiesta inolvidable antes del gran partido.

Times Square se convirtió este sábado en una verdadera extensión de la Argentina. Miles de hinchas se congregaron en el centro de Manhattan para participar de un multitudinario banderazo en apoyo a la Selección argentina de Lionel Scaloni, que este domingo disputará la final del Mundial 2026 frente a España.

La convocatoria superó todas las expectativas y obligó a reforzar el operativo de seguridad en una de las zonas más transitadas de Nueva York. Desde temprano, grupos de argentinos comenzaron a llegar con banderas, camisetas, bombos y carteles para darle color a una jornada que tuvo clima de fiesta mundialista.

Miles de hinchas coparon Times Square para alentar a Argentina ¡ARRANCÓ EL ÚLTIMO BANDERAZO ARGENTINO!A menos de 24 horas de la final, así está Time Square en Nueva York pic.twitter.com/EGORJrwWdk — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026 Los cánticos acompañaron durante toda la tarde. Entre los más repetidos apareció el clásico homenaje a Lionel Messi y también canciones vinculadas a la histórica rivalidad con Inglaterra, apenas días después de la victoria argentina en semifinales. La figura de Diego Maradona también tuvo una fuerte presencia en banderas y pancartas desplegadas por los fanáticos.

Mientras turistas y neoyorquinos observaban la celebración, la policía mantuvo cortes parciales de tránsito y reforzó la vigilancia para garantizar la circulación y la seguridad en el sector. Paralelamente, asociaciones de residentes argentinos organizaron puntos de encuentro alternativos en otros sectores de la ciudad y los bares argentinos agotaron sus reservas para seguir la final.

La pasión albiceleste volvió a cruzar fronteras “Soy hincha de la selección, te aliento con el corazón “ reza en el banderazo de #Argentina en el Time Square pic.twitter.com/x0uJjZlDVe — Raúl F. Daffunchio Picazo (@DaffunchioPicaz) July 18, 2026 La movilización volvió a demostrar el fenómeno que genera la Scaloneta alrededor del mundo. Como ocurrió en cada sede donde jugó la Selección durante el torneo, el equipo argentino contará con un fuerte respaldo en las tribunas del MetLife Stadium, donde buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo frente a España.