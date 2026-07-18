Mbappé lidera la Bota de Oro: qué necesita Lionel Messi para ser el máximo goleador del Mundial 2026
Con su doblete ante Inglaterra por el tercer puesto, Kylian Mbappé superó en la tabla de artilleros a Lionel Messi, que todavía debe un partido: la final contra España.
Mientras la Selección argentina irá por la gloria máxima y un soñado bicampeonato este domingo en la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi también tendrá un desafío personal: intentar arrebatarle la Bota de Oro a Kylian Mbappé, que tomó ventaja tras el partidazo por el tercer puesto.
La derrota 4-6 de Francia ante Inglaterra, que jugaron un partido de locos en Miami, no impidió que Kiki sacara a relucir su temible olfato dentro del área: marcó un doblete y cerró su participación con 10 goles, dos más que Leo. Como si fuera poco, el delantero del Real Madrid también batió el récord del 10 argentino y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.
Messi tiene dos vías para quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026: cuáles son
Con ese panorama, Messi ya sabe qué necesita para dar vuelta la historia. La cuenta más sencilla es un triplete frente a España: llegaría a 11 tantos y se quedaría con la Bota de Oro sin depender de ningún criterio de desempate.
Hay otro camino, pero es todavía más complejo. Si la Pulga convierte dos goles y además da una asistencia en la final, alcanzará a Mbappé con 10 gritos, pero lo superará por pases de gol (hoy ambos acumulan cuatro asistencias).
Ese detalle puede resultar clave, ya que la FIFA utiliza las asistencias como primer criterio de desempate entre jugadores que terminan igualados en cantidad de goles. Por eso, una actuación estelar de Messi en la final no solo podría darle a la Selección un nuevo Mundial, sino también permitirle quedarse con otro premio individual para agrandar todavía más su leyenda.