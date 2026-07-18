Mbappé lidera la Bota de Oro: qué necesita Lionel Messi para ser el máximo goleador del Mundial 2026

Con su doblete ante Inglaterra por el tercer puesto, Kylian Mbappé superó en la tabla de artilleros a Lionel Messi, que todavía debe un partido: la final contra España.

Al igual que en Qatar 2022: Mbappé y Messi se disputan la Bota de Oro del Mundial.

Mientras la Selección argentina irá por la gloria máxima y un soñado bicampeonato este domingo en la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi también tendrá un desafío personal: intentar arrebatarle la Bota de Oro a Kylian Mbappé, que tomó ventaja tras el partidazo por el tercer puesto.

La derrota 4-6 de Francia ante Inglaterra, que jugaron un partido de locos en Miami, no impidió que Kiki sacara a relucir su temible olfato dentro del área: marcó un doblete y cerró su participación con 10 goles, dos más que Leo. Como si fuera poco, el delantero del Real Madrid también batió el récord del 10 argentino y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Mbappé puso el 3-4 para Francia ante Inglaterra ESPN Messi tiene dos vías para quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026: cuáles son Con ese panorama, Messi ya sabe qué necesita para dar vuelta la historia. La cuenta más sencilla es un triplete frente a España: llegaría a 11 tantos y se quedaría con la Bota de Oro sin depender de ningún criterio de desempate.

Hay otro camino, pero es todavía más complejo. Si la Pulga convierte dos goles y además da una asistencia en la final, alcanzará a Mbappé con 10 gritos, pero lo superará por pases de gol (hoy ambos acumulan cuatro asistencias).